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Сотрудники тульской Росгвардии взяли бронзу во Владимире

Сотрудники тульской Росгвардии взяли бронзу во Владимире

В турнире приняли участие 286 сотрудников и военнослужащих из 18 регионов.

Во Владимире проходили соревнования, определившие лучших лыжников и стрелков ЦФО Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В турнире приняли участие 286 сотрудников и военнослужащих из 18 регионов, в том числе и из Тульской области.

В первый день состоялась лыжная гонка свободным стилем. В городском парке «Дружба» мужчины пробежали на лыжах 10 км, женщины — 5 км.

Бронзу среди женщин завоевала прапорщик полиции управления вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области Евгения Самсонова.

Кроме того, Евгения стала победителем в личном первенстве среди женщин по зимнему служебному двоеборью, состоящем из лыжной гонки свободным стилем и стрельбы из пистолета Макарова.

В заключительный день соревнований проходила лыжная комбинированная эстафета, которая состояла из четырех этапов. Тульские гвардейцы Игорь Кирюхин, Кирилл Униченко, Евгений Босаченко и Евгения Самсонова завоевали бронзу.

В результате чемпионата в командном первенстве по зимнему служебному двоеборью сборная команда Главного управления Росгвардии по Тульской области завоевала третье место.

Кубки и заслуженные призы победителям вручил главный судья соревнований, мастер спорта по легкой атлетике, начальник спортивной команды Центрального округа войск Национальной гвардии РФ полковник Сергей Кравченко.

Из победителей будет сформирована команда, которая 30 января в Новосибирске примет участие в чемпионате России войск Национальной гвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 0
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