Как работает дежурная часть тульского УМВД

Фото Александра Каналина.

Про «умные камеры», распознающие туляков по лицам, телефон доверия и «срок службы» тульских полицейских – в материале Myslo.

26 января начальник УМВД Сергей Галкин встретился с тульскими журналистами. Для представителей СМИ провели экскурсию по дежурной части областного УМВД.

В ее подчинении — 309 дежурных частей со всей области. Здесь работают только опытные сотрудники, ведь уровень ответственности значительно выше — 43% полицейских трудятся больше 20 лет, остальные от 5 до 15.

В помещении на экран выводятся камеры видеонаблюдения — можно увидеть любое отделение полиции в Тульской области в режиме онлайн. Это помогает при служебных проверках.

В дежурной части функционирует телефон доверия — сюда можно пожаловаться на сотрудников полиции или, наоборот, высказать благодарность. А можно и просто выяснить какие-то юридические моменты. Все обращения рассматривает лично Сергей Галкин.

Напомним, что в Туле в местах массового скопления людей есть камеры видеонаблюдения. Всё, что происходит в городе, можно увидеть онлайн на экранах в дежурной части.

– Прежде чем установить видеонаблюдение, мы проводим анализ — смотрим количество преступлений, совершенных на улице. С предложениями идем к властям. Ежегодно по разным программам на установку камер выделяется 2,5 млн рублей. Камеры находятся на балансе муниципальных образований, — поясняет Сергей Галкин.

По его словам, в 2017 году в Туле дополнительно установят еще несколько камер. На данный момент всего по области функционирует более 500 камер, по Туле — 300. Но этого мало. Начальник УМВД заявил, что для нормальной работы нужно тысячу, а то и больше видеокамер.

В этом году планируется установить видеонаблюдение во всех муниципальных образованиях. Это помогает в профилактике правонарушений.

В области есть всего несколько «интеллектуальных» камер, которые распознают человека по лицу. Но они дорогостоящие, поэтому нет возможности установить их везде.

После этой экскурсии Сергей Галкин ответил на вопросы журналистов. Глава УМВД рассказал, что в 2017 году ситуация в поселке Плеханово полностью урегулируется.

– Вы знаете, что судебные решения, которые были приняты уже давно, исполнены. Практически порядок наведен и в земельных вопросах, в вопросах самовольной постройки этих домов или сараев. Думаю, с учетом того, что там газ подводится, с учетом архитектурных решений полностью уже в этом году порядок там наведем, — заявил Сергей Галкин.

Начальник УМВД сообщил журналистам, что ситуация с ограблением почты в Плавске находится на постоянном контроле. О результатах расследования генералу докладывают ежедневно. Напомним, 14 января неизвестные похитили из транзитной кассы пять миллионов рублей. А спустя несколько дней в этом же почтовом отделении обнаружили тело 45-летней работницы почты. Предполагается, что женщина закрылась днем в помещении и покончила с собой.

А накануне в областном Управлении МВД были подведены итоги деятельности правоохранительных органов за 2016 год.

Напомним, что за год в нашем регионе уровень преступности на 100 тысяч населения составил 797,1 преступление. Этот показатель является наименьшим в ЦФО. Кроме того, возросла раскрываемость убийств, разбойных нападений, краж с незаконным проникновением в жилище.

За указанный период из незаконного оборота полицейские изъяли 102 кг 802 г наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Было перекрыто девять каналов поставки наркотических средств в регион.

Коллектив «Слободы» и портала Myslo получил благодарность от Сергея Галкина за оперативное, всестороннее и объективно освещение деятельности органов внутренних дел Тульской области по борьбе с преступностью и охране общественного порядка.