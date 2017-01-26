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Рязанские следователи просят помощи в поисках пропавшего юноши

Рязанские следователи просят помощи в поисках пропавшего юноши

19-летний Денис Сенаторов ушёл из дома в городе Михайлов Рязанской области, и до настоящего времени о нём ничего неизвестно.

Следственными органами по Рязанской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Сенаторова Дениса Сергеевича, 27.08.1998 года рождения, который 24 ноября 2016 года покинул свое постоянное место жительства в г. Михайлов Рязанской области. Его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 18 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие, на носу имеется небольшой шрам в виде тонкой полоски, также имеется шрам от удаленного аппендицита.

Был одет: куртка-парка коричневого цвета на молнии с капюшоном, черная вязаная шапка без надписей с точками коричневого цвета по всей шапке, шарф большой вязаный стального цвета, теплый свитер с горлом стального цвета с вертикальными полосами спереди, футболка, спортивные штаны синего цвета, поверх них брюки стального цвета с резинками внизу, кожаные ботинки черного цвета на молнии и со шнуровкой.

При себе имел: мобильный телефон Alcatel в кожаном чехле, на левой руке золотой браслет.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Сенаторова Д. С., сообщить по телефонам: 8 (49130) 2-10-74 (Михайловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Рязанской области) или 02.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:25 +1
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