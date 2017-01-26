Рязанские следователи просят помощи в поисках пропавшего юноши
19-летний Денис Сенаторов ушёл из дома в городе Михайлов Рязанской области, и до настоящего времени о нём ничего неизвестно.
Следственными органами по Рязанской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Сенаторова Дениса Сергеевича,
Приметы пропавшего: на вид 18 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза карие, на носу имеется небольшой шрам в виде тонкой полоски, также имеется шрам от удаленного аппендицита.
Был одет: куртка-парка коричневого цвета на молнии с капюшоном, черная вязаная шапка без надписей с точками коричневого цвета по всей шапке, шарф большой вязаный стального цвета, теплый свитер с горлом стального цвета с вертикальными полосами спереди, футболка, спортивные штаны синего цвета, поверх них брюки стального цвета с резинками внизу, кожаные ботинки черного цвета на молнии и со шнуровкой.
При себе имел: мобильный телефон Alcatel в кожаном чехле, на левой руке золотой браслет.
Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении