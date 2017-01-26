Коммунальщики Болохово незаконно свозят и сжигают мусор в ближайшем овраге

Кадр из видео.

Разрешения на складирование и уничтожение мусора у них, понятное дело, нет.

Факт свалки мусора в овраг у прудов под Болохово в районе машзавода зафиксировал на камеру мобильного телефона местный житель Евгений Супонин.

Заметив едущий трактор, наполненный мусором, мужчина проследовал за ним, чтобы поинтересоваться у водителя, кто дал ему распоряжение здесь утилизировать отходы.

«Раньше у нас здесь были пруды, теперь свалка», – поясняет мужчина.

По словам тракториста, инициатива принадлежит Виталию Салькову – начальнику ЖКО (ООО «УК АлюрСтрой»).

«Сжигаем здесь раз в неделю. Сейчас я буду сваливать мусор, а потом подожгу, – говорит на видео водитель трактора. - Такое распоряжение».

Автор видео Евгений Супонин:

«Вот такие неправомерные действия происходят. Живем вроде в чистой стране, а такие неправомерные вещи происходят. Очень неприятно, что рядом с нашими домами сваливают мусор и сжигают его. Весной снег начинает таять, и вода стекает в овраг, где раньше был пруд. Я в детстве ловил там рыбу, а сейчас там нет ничего. Летом тракторы разгребают там мусор, я так понимаю, чтобы не было жалоб. Очень просим навести порядок и разобраться!».

Комментарии последуют.