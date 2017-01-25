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В 2016 году в Тульской области полицейские перекрыли 9 каналов поставки наркотиков в регион
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В 2016 году в Тульской области полицейские перекрыли 9 каналов поставки наркотиков в регион

Из них пять – растительного происхождения.

В Управлении МВД России по Тульской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году. Начальник УМВД Сергей Галкин отметил достигнутые успехи в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

Особое внимание Галкин обратил на важность работы по обеспечению охраны общественного порядка и взаимодействию с населением.

Ряд сотрудников УМВД России по Тульской области были награждены за отличное исполнение служебных обязанностей.

 

В 2016 году в Тульской области уровень преступности на 100 тысяч населения составил 797,1 преступление. Этот показатель является наименьшим в ЦФО.

Число граждан, здоровью которых в результате преступных посягательств причинен тяжкий вред, сократилось на 10,3% (374; Россия: -8,9%), погибших – на 17,6% (305; Россия: -12,7%).

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 61,5%. Это превышает средние значения по РФ и ЦФО (5 место среди 18 регионов ЦФО и 26 – по России). Возросла раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, краж с незаконным проникновением в жилище. 

За 2016 год выявлено 994 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 802 – тяжких и особо тяжких, 534 – совершенных в крупном и особо крупном размере. Установлено 552 факта сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 102 кг 802 гр наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Перекрыто девять каналов поставки наркотиков в регион, из них пять – растительного происхождения. Пресечена деятельность трех нарколабораторий, расположенных в Туле.

Число выявленных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб, составило 233.

Кроме того:

  • на 12,8% меньше совершено преступлений на улицах и общественных местах, в т.ч. на 9,2% – только на улицах;
  • на 8,7% – лицами, ранее нарушавшими преступления, на 7,9% – без постоянного источника дохода, на 32,4% – в состоянии наркотического возбуждения.
  • на 4 % (с 15631 до 16261) больше пресечено фактов мелкого хулиганства.  Больше на 7,9% (с 3580 до 3863) правонарушений пресечено в сфере миграционного законодательства.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:20 0
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