новости
новости
Регистрация
В Туле состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России»
На фото образцовый хореографический коллектив «Зареченька»

В Туле состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России»

Мероприятие состоится 27 января.

27 января в 13.00 в Городском концертном зале в рамках празднования памятных дат, посвященных 75-летию Обороны Тулы, 40-летию присвоения звания Город-Герой и 240-летию образования Тульской губернии, состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России».

В сопровождении сводного детского духового оркестра «Арсенал Брасс» выступят учащиеся Зареченской детской школы искусств. Это лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей: 

  • хореографический коллектив «Зареченька»,
  • вокальная студия «Дебют», солисты Владимир Мискарян и Виктория Андрианова,

  • литературный театр «Территория слова» Тульского колледжа культуры,
  • фольклорный ансамбль «Ладушки» Шварцевской детской школы искусств

  • отряд барабанщиц из Дома детского творчества — «Виват, Тула».

Концертная программа познакомит зрителя с историей Тулы и Тульского края, начиная с битвы на Куликовом поле, создания оружейного завода, военных подвигов Тульского 72-го пехотного полка, гибели крейсера «Варяг» и героической обороны Тулы в 1941 году до сегодняшних дней.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Городской концертный заларсенал и щитконцерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области «Лифан» столкнулся с «Нивой»
В Тульской области «Лифан» столкнулся с «Нивой»
Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области
Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика