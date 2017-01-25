В Туле состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России»

На фото образцовый хореографический коллектив «Зареченька»

27 января в 13.00 в Городском концертном зале в рамках празднования памятных дат, посвященных 75-летию Обороны Тулы, 40-летию присвоения звания Город-Герой и 240-летию образования Тульской губернии, состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России».

В сопровождении сводного детского духового оркестра «Арсенал Брасс» выступят учащиеся Зареченской детской школы искусств. Это лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей:

хореографический коллектив «Зареченька»,

вокальная студия «Дебют», солисты Владимир Мискарян и Виктория Андрианова,

литературный театр «Территория слова» Тульского колледжа культуры,

фольклорный ансамбль «Ладушки» Шварцевской детской школы искусств

отряд барабанщиц из Дома детского творчества — «Виват, Тула».

Концертная программа познакомит зрителя с историей Тулы и Тульского края, начиная с битвы на Куликовом поле, создания оружейного завода, военных подвигов Тульского 72-го пехотного полка, гибели крейсера «Варяг» и героической обороны Тулы в 1941 году до сегодняшних дней.