новости
новости
Регистрация
Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области

Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области

Ангелина Никифорова успешно выступила в турнире.

С 19 по 22 января на спортивно-оздоровительной базе «Чехов» в Московской области состоялись спортивные соревнования. Воспитанница ДЮСШ «Восток»Ангелина Никифорова приняла участие в XII Всероссийском турнире по тяжелой атлетике ГБУ «МГФСО» Москомспорта памяти Заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Тульская спортсменка завоевала серебро в личном зачете.

Тренирует Ангелину Никифоровку С.Н. Флерко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +5
Другие статьи по темам
Люди
Ангелина Никифорова
Место
Тула
Прочее
тяжелая атлетикасоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России»
В Туле состоится презентация литературно-музыкальной композиции «Арсенал и Щит России»
В Тульской области при пожаре погиб мужчина
В Тульской области при пожаре погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика