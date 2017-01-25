Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области
Ангелина Никифорова успешно выступила в турнире.
С 19 по 22 января на спортивно-оздоровительной базе «Чехов» в Московской области состоялись спортивные соревнования. Воспитанница ДЮСШ «Восток»Ангелина Никифорова приняла участие в XII Всероссийском турнире по тяжелой атлетике ГБУ «МГФСО» Москомспорта памяти Заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.
Тульская спортсменка завоевала серебро в личном зачете.
Тренирует Ангелину Никифоровку С.Н. Флерко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
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