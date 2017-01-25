Тульская тяжелоатлетка завоевала серебро на соревнованиях в Московской области

С 19 по 22 января на спортивно-оздоровительной базе «Чехов» в Московской области состоялись спортивные соревнования. Воспитанница ДЮСШ «Восток»Ангелина Никифорова приняла участие в XII Всероссийском турнире по тяжелой атлетике ГБУ «МГФСО» Москомспорта памяти Заслуженного тренера России М.С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Тульская спортсменка завоевала серебро в личном зачете.

Тренирует Ангелину Никифоровку С.Н. Флерко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.