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Алексей Дюмин примет участие в празднике «Татьяниада-2017»

Алексей Дюмин примет участие в празднике «Татьяниада-2017»

Глава региона поприветствует студентов и суворовцев, а также примет участие в спортивных состязаниях и в неформальной обстановке пообщается с ребятами.

25 января в 15.00 на территории Тульского суворовского военного училища состоится спортивно-развлекательный праздник, посвящённый Дню российского студенчества, - «Татьяниада-2017». И губернатор Тульской области Алексей Дюмин примет в нем участие.

Глава региона поприветствует студентов и суворовцев, примет участие в спортивных состязаниях и в неформальной обстановке пообщается с ребятами.

Творческие выступления представят коллективы художественной самодеятельности, волонтёрских студенческих отрядов.

«Татьяниада» — традиционное спортивно-развлекательное мероприятие, посвящённое Дню российского студенчества. Оно проходит на территории Тульской области под патронажем ТулГУ.

Место проведения праздничных мероприятий ежегодно изменяется: в прошлые годы это были стадион ТулГУ «Студенческий», спортивный парк «Долина Х», горнолыжный комплекс «Малахово», каток Центрального парка культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, ледовый дворец «Юбилейный» г. Новомосковска, ледовая арена «Тропик».


Фото с «Татьяниады 2016» (Ледовая арена «Тропик»).

В этом году праздник проходит на территории Тульского суворовского военного училища.

 

Спортивно-развлекательная «Татьяниада» начала проводиться в 2011 году как ответ Олимпиаде. Однако если в первых мероприятиях участвовали только студенты ТулГУ, то сейчас, уже третий год подряд, праздник проводится для всех студентов региона. Это сделало его более массовым и интересным.

Участниками мероприятия являются студенты вузов и обучающиеся профессиональных образовательных учреждений, расположенных на территории Тульской области. Впервые к участию в празднике приглашены курсанты возрождённого в 2016 году Тульского суворовского военного училища.

Основная идея мероприятия – сплочение студенческого сообщества региона, пропаганда в молодёжной среде здорового образа жизни, популяризация традиционных зимних видов спорта.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:38 0
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