Туляки смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам
Премьер-министр Дмитрий Медведев и его коллега Карен Карапетян подписали соглашение о безвизовом режиме двух стран.
По итогам армяно-российских переговоров в Москве премьер-министры двух стран подписали документ о внесении изменений в соглашение о безвизовых поездках граждан РФ и Армении. Об этом сообщают «Известия».
- Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух дружественных стран даст импульс развитию культурно-гуманитарных отношений.
Мне кажется, что Армения как туристическая страна недооценена российскими гражданами,
- поясняет Карен Карапетян.
Граждане РФ получили право посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.
- Это будет укреплять сотрудничество в такой важной сфере, как гуманитарное человеческое измерение, - уверен премьер-министр РФ.
Также премьер-министр Армении пригласил Дмитрия Медведева с официальным визитом в Ереван.