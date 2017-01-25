Туляки смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам

Премьер-министр Дмитрий Медведев и его коллега Карен Карапетян подписали соглашение о безвизовом режиме двух стран.

По итогам армяно-российских переговоров в Москве премьер-министры двух стран подписали документ о внесении изменений в соглашение о безвизовых поездках граждан РФ и Армении. Об этом сообщают «Известия».

- Соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух дружественных стран даст импульс развитию культурно-гуманитарных отношений.

Мне кажется, что Армения как туристическая страна недооценена российскими гражданами,

- поясняет Карен Карапетян.

Граждане РФ получили право посещать Армению по внутренним общегражданским паспортам.

- Это будет укреплять сотрудничество в такой важной сфере, как гуманитарное человеческое измерение, - уверен премьер-министр РФ.

Также премьер-министр Армении пригласил Дмитрия Медведева с официальным визитом в Ереван.