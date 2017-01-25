Туляков научат мезенской, хохломской и городецкой росписи

Музей «Тульские древности» открывает новую серию занятий по традиционным ремеслам. Они посвящены работе с самым популярным материалом – деревом. Первые занятия пройдут уже в феврале и начнутся с открытием выставки «Деревянных дел мастер».

Субботние вечера в музее будут посвящены декоративной росписи по дереву и знакомству с давно забытыми предметам крестьянского быта, изготовленными из древесины.

Одни служили хозяйкам в рукоделии, другие – ребятне для забав. Ткань, картон, бумага – все это тоже нам дает дерево. Попробуем освоить новые техники в работе с этими хорошо знакомыми нам материалами.

Февральские встречи познакомят с несколькими традиционными типами росписи по дереву, характерными для различных регионов России.



Мезенская роспись – 4 февраля, 17.00

Как и большинство народных промыслов, свое название эта роспись получила от местности, в которой зародилась. Река Мезень находится в Архангельской области, между двумя самыми крупными реками Северной Европы – Северной Двиной и Печорой, на границе тайги и тундры.

Мезенская роспись – одна из самых необычных и близких к архаике. Народные художники ее использовали для украшения большинства предметов быта, сопровождавших человека от рождения и до глубокой старости, в оформлении фасадов и интерьеров изб.

На занятии расскажут об истории промысла, покажут основные приемы, а гости смогут расписать деревянную заготовку.





Хохломская роспись – 11 февраля, 17.00

Столицей золотой хохломы по праву считается город Семенов, что в 80 километрах от Нижнего Новгорода. Начиная с XVII века на всю Россию славилась расписная деревянная посуда заволжских мастеров.

Особенность промысла – изготовление золоченой деревянной посуды без применения драгоценного металла и своеобразная растительно-травная роспись. Символ хохломской росписи – огненная жар-птица, украшенная яркими цветами.

Создать изделие по всем правилам хохломской росписи за одно занятие невозможно, но можно прибегнуть к современным материалам и достигнуть неплохого результата.

Городецкая роспись – 18 февраля, 17.00

Родина городецкой росписи – Поволжье, села и деревни, расположенные по берегам притока Волги – речушки Узолы. Главным рынком сбыта узольской расписной утвари был Городец, что в Нижегородском крае. И именно с ним, с его бытом, нравами и образами было связано содержание росписи.

Среди самых распространенных сюжетов росписи – гулянья, чаепития, знаменитый городецкий конь с всадником, народные праздники.

Мастер-класс предлагает богатство выбора сюжетов и полную палитру красок для росписи.





Занятия проводит народный мастер России Екатерина Зернова. Стоимость – 100 рублей.

Место проведения: Тула, проспект Ленина, 47.

Предварительная запись по телефону: +7(4872)36-16-63.