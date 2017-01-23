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Места в фермерских рядах в Туле предоставляются бесплатно
Фото Алексея Пирязева.

Места в фермерских рядах в Туле предоставляются бесплатно

Фермерские ряды на территории Центрального рынка работают с 14 января каждую субботу и воскресенье.

С 14 января 2017 года в Туле на территории Центрального рынка каждую субботу и воскресенье работают фермерские ряды по реализации региональной сельскохозяйственной продукции.

Овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, представленная КФХ, личными подсобными хозяйствами, оказались очень востребованными жителями областного центра. 

21 января число участников фермерских рядов уже насчитывало около 30 крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и ведущих предприятий агропромышленного комплекса Тульской области. 

В их числе:

  • ИП Глава КФХ Крючков И.С,
  • ИП Глава КФХ  Подшибякин Е.Н.,
  • ИП Глава  КФХ  Гутман Л.М.,
  • ИП Глава КФХ Шевченко Е.А.,
  • ИП Глава КФХ Мартынов А.А.,
  • ИП Глава КФХ Первушин В.В.,
  • ИП Белоглазова Г.Е., 
  • ООО «Плава»,
  • ООО «Занино»,
  • ООО «Белевские сладости»,
  • ОАО «Птицефабрика «Тульская» и другие предприятия.

Фермерские ряды и в дальнейшем будут работать на территории Центрального рынка по адресу Хлебная площадь, 8 каждую субботу и воскресенье.

Для предприятий агропромышленного комплекса Тульской области, включая сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, торговые места предоставляются бесплатно.

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:58 +1
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