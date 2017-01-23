Места в фермерских рядах в Туле предоставляются бесплатно
Фермерские ряды на территории Центрального рынка работают с 14 января каждую субботу и воскресенье.
С 14 января 2017 года в Туле на территории Центрального рынка каждую субботу и воскресенье работают фермерские ряды по реализации региональной сельскохозяйственной продукции.
Овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, представленная КФХ, личными подсобными хозяйствами, оказались очень востребованными жителями областного центра.
21 января число участников фермерских рядов уже насчитывало около 30 крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и ведущих предприятий агропромышленного комплекса Тульской области.
В их числе:
- ИП Глава КФХ Крючков И.С,
- ИП Глава КФХ Подшибякин Е.Н.,
- ИП Глава КФХ Гутман Л.М.,
- ИП Глава КФХ Шевченко Е.А.,
- ИП Глава КФХ Мартынов А.А.,
- ИП Глава КФХ Первушин В.В.,
- ИП Белоглазова Г.Е.,
- ООО «Плава»,
- ООО «Занино»,
- ООО «Белевские сладости»,
- ОАО «Птицефабрика «Тульская» и другие предприятия.
Фермерские ряды и в дальнейшем будут работать на территории Центрального рынка по адресу Хлебная площадь, 8 каждую субботу и воскресенье.
Для предприятий агропромышленного комплекса Тульской области, включая сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, торговые места предоставляются бесплатно.