Места в фермерских рядах в Туле предоставляются бесплатно

Фото Алексея Пирязева.

Фермерские ряды на территории Центрального рынка работают с 14 января каждую субботу и воскресенье.

С 14 января 2017 года в Туле на территории Центрального рынка каждую субботу и воскресенье работают фермерские ряды по реализации региональной сельскохозяйственной продукции.

Овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, представленная КФХ, личными подсобными хозяйствами, оказались очень востребованными жителями областного центра.

21 января число участников фермерских рядов уже насчитывало около 30 крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и ведущих предприятий агропромышленного комплекса Тульской области.

В их числе:

ИП Глава КФХ Крючков И.С,

ИП Глава КФХ Подшибякин Е.Н.,

ИП Глава КФХ Гутман Л.М.,

ИП Глава КФХ Шевченко Е.А.,

ИП Глава КФХ Мартынов А.А.,

ИП Глава КФХ Первушин В.В.,

ИП Белоглазова Г.Е.,

ООО «Плава»,

ООО «Занино»,

ООО «Белевские сладости»,

ОАО «Птицефабрика «Тульская» и другие предприятия.

Фермерские ряды и в дальнейшем будут работать на территории Центрального рынка по адресу Хлебная площадь, 8 каждую субботу и воскресенье.

Для предприятий агропромышленного комплекса Тульской области, включая сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, торговые места предоставляются бесплатно.