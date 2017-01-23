новости
новости
Регистрация
Спецавтохозяйство: «Асфальт на Рязанке ломает технику, латающую ямы»

Спецавтохозяйство: «Асфальт на Рязанке ломает технику, латающую ямы»

По словам подрядчика, из-за частой поломки техники не удается вовремя ремонтировать дороги.

Вопрос ремонта дорог обсудили сегодня в администрации Тулы на традиционном оперативном совещании.

В частности, речь шла о том, что на выполнение ямочного ремонта в Туле ежедневно выходит только 2−3 единицы спецтехники.

- Почему «Спецавтохозяйство» не в полной мере выполняет объем работ, который предусмотрен контрактом? На самом деле ситуация не совсем хорошая. Рязанка сыплется. Почему техника не выходит? — обратился к МКУ «Спецавтохозяйство» глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Андрей Нагайцев отметил, что техники на ремонт дорог выходит меньше, чем требуется.

- Плохие погодные условия не позволяют выполнить полностью намеченный объем работ. Техника ломается от некачественного асфальта, —

объяснил представитель «Спецавтохозяйства». По его словам, сейчас ремонт выполняется в полном объеме.

Евгений Авилов подчеркнул, что самое главное — это качество и сроки исполнения работ, заявленные в контракте.

- Если машина не выходит, докладывайте лично мне. Если вас не устраивает работа подрядчика, то принимайте меры по расторжению контракта, —

подытожил Евгений Авилов, обращаясь к «Спецавтохозяйству».

Автор: Елена Сычева, сегодня, в 16:14 0
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание
Люди
Евгений АвиловАндрей Нагайцев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам предлагают свалять мышку-полевку
Тулякам предлагают свалять мышку-полевку
Места в фермерских рядах в Туле предоставляются бесплатно
Места в фермерских рядах в Туле предоставляются бесплатно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика