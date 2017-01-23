Спецавтохозяйство: «Асфальт на Рязанке ломает технику, латающую ямы»

По словам подрядчика, из-за частой поломки техники не удается вовремя ремонтировать дороги.

Вопрос ремонта дорог обсудили сегодня в администрации Тулы на традиционном оперативном совещании.

В частности, речь шла о том, что на выполнение ямочного ремонта в Туле ежедневно выходит только 2−3 единицы спецтехники.

- Почему «Спецавтохозяйство» не в полной мере выполняет объем работ, который предусмотрен контрактом? На самом деле ситуация не совсем хорошая. Рязанка сыплется. Почему техника не выходит? — обратился к МКУ «Спецавтохозяйство» глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Андрей Нагайцев отметил, что техники на ремонт дорог выходит меньше, чем требуется.

- Плохие погодные условия не позволяют выполнить полностью намеченный объем работ. Техника ломается от некачественного асфальта, —

объяснил представитель «Спецавтохозяйства». По его словам, сейчас ремонт выполняется в полном объеме.

Евгений Авилов подчеркнул, что самое главное — это качество и сроки исполнения работ, заявленные в контракте.

- Если машина не выходит, докладывайте лично мне. Если вас не устраивает работа подрядчика, то принимайте меры по расторжению контракта, —

подытожил Евгений Авилов, обращаясь к «Спецавтохозяйству».