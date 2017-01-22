В лесу под Тулой в вагончиках жили 18 мигрантов

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Проверяя эту информацию, полицейские обнаружили 18 граждан одной из республик Средней Азии, которые нарушали миграционное законодательство.

20 января 2017 года сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД России по Тульской области получили информацию, что в нескольких километрах от деревни Кузьмино Щёкинского района около леса в деревянных вагончиках проживают иностранные граждане.

В ходе проведения проверки данная информация подтвердилась. Полицейские обнаружили 18 граждан одной из республик Средней Азии, которые проживали там с нарушением действующего миграционного законодательства.

На всех иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Решением Щёкинского районного суда 8 иностранцев привлечены к ответственности в виде административного штрафа, десятерых помимо штрафа еще и выдворят за пределы России.