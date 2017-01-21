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В Туле возле центра гемодиализа поставили остановочный павильон
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Туле возле центра гемодиализа поставили остановочный павильон

Его сняли год назад при ремонте дороги и долго не восстанавливали.

20 января на Новомедвенском проезде, в районе горбольницы №9 установили остановочный павильон. 

Напомним, его сняли год назад, когда ремонтировали дорогу и асфальтировали остановочный островок. Обещали вернуть, но, видно, забыли. Об этом Myslo рассказал Геннадий Абрамсон, руководитель общественного совета при центре амбулаторного гемодиализа Тулы.

«Может, для кого-то это мелочь, но после процедуры люди чувствуют себя очень плохо. А на остановке даже присесть негде, не говоря уже о том, чтобы укрыться от ветра и дождя», - посетовал тогда Геннадий Яковлевич.

Теперь же силами МКП «Тулгорэлектротранс» павильон был восстановлен.

сегодня, в 12:50 0
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