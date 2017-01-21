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Тульские малыши станцевали на Рождественском балу
Фото предоставлено домом-музеем В.В. Вересаева.

Тульские малыши станцевали на Рождественском балу

В Доме-музее В.В. Вересаева состоялись Рождественские балы для воспитанников тульского детского сада №17.

В завершение Святочных дней в Доме-музее В.В. Вересаева прошли традиционные Рождественские балы для малышей. Годы назад мать будущего писателя Елизавета Павловна Смидович стала организатором одного из первых в России детских садов, и она же ввела интересные семейные традиции, одна из которых – детские балы. День рождения Викентия Смидовича выпадал на Святки, так что праздничные дни проходили очень весело. 

Как и сто лет назад, 19 и 20 января в этом доме было много музыки, песен, танцев, Для воспитанников тульского детского сада №17 прошли веселые конкурсы и игры. 

На балу представилась прекрасная возможность для молодых барышень и юношей показать себя не только в физической подготовленности, но и в галантности, умении вести беседу.

А девочки попробовали поговорить языком веера.

Продолжился праздник в усадьбе, где ребята украсили ёлку кормушками для птиц и поучаствовали в веселых зимних играх.

Галерея
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 1
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 2
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 3
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 4
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 5
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 6
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 7
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 8
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 9
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 10
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 11
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 12
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 13
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 14
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 15
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 16
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 17
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 18
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 19
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 20
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 21
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 22
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 23
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 24
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 25
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 26
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 27
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 28
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 29
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 30
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 31
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 32
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 33
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 34
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 35
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 36
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 37
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 38
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 39
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 40
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 41
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 42
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 43
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 44
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 45
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 46
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 47
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 48
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 49
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 50
Рождественский бал в доме-музее В.В. Вересаева, Фото: 51
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