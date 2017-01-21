Тульские малыши станцевали на Рождественском балу

Фото предоставлено домом-музеем В.В. Вересаева.

В завершение Святочных дней в Доме-музее В.В. Вересаева прошли традиционные Рождественские балы для малышей. Годы назад мать будущего писателя Елизавета Павловна Смидович стала организатором одного из первых в России детских садов, и она же ввела интересные семейные традиции, одна из которых – детские балы. День рождения Викентия Смидовича выпадал на Святки, так что праздничные дни проходили очень весело.

Как и сто лет назад, 19 и 20 января в этом доме было много музыки, песен, танцев, Для воспитанников тульского детского сада №17 прошли веселые конкурсы и игры.

На балу представилась прекрасная возможность для молодых барышень и юношей показать себя не только в физической подготовленности, но и в галантности, умении вести беседу.

А девочки попробовали поговорить языком веера.

Продолжился праздник в усадьбе, где ребята украсили ёлку кормушками для птиц и поучаствовали в веселых зимних играх.