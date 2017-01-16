Тульские пациенты центра гемодиализа: «Помогите нам добраться до больницы, иначе мы умрем по дороге!»

Фото kcmhd.ru и Алексея Пирязева.

Туляки и жители области жалуются на сложность в транспортировке к центру «искусственных почек».

Обращение пациентов центра в редакцию привез Геннадий Абрамсон, руководитель общественного совета при центре амбулаторного гемодиализа Тулы.



Геннадий Абрамсон.

Ровно четыре года назад, 17 января 2013 года, в Туле открылся новый центр амбулаторного гемодиализа ООО «Клиника современной медицины HD» в здании городской больницы №9, что на Новомедвенском шоссе, 2.

Тогда в центре было 19 аппаратов «искусственная почка» (сейчас уже 24!), а всего в регионе получали эту процедуру 186 человек.

– Сегодня нас, жителей Тульской области, получающих процедуру гемодиализа, всего 300 человек, — говорит Геннадий Абрамсон, бывший военный, ныне руководитель общественного совета при центре амбулаторного гемодиализа Тулы. Он сам проходит эту процедуру три раза в неделю с 2014 года. — Конечно, это малый процент, если брать все население региона. Но нас с каждым годом все больше!

По инициативе Геннадия Яковлевича пациенты создали общественный совет и научились отстаивать свои права. Например, добились, чтобы территорию центра осветили, выделили комнату отдыха для пациентов после процедуры (а она переносится тяжело и продолжается около четырёх часов!) и поставили кулер с питьевой водой.

Но есть пока еще нерешенные вопросы. Например, доставка больных в центр.

– Половина пациентов центра — жители Тулы, а остальная часть — из области. Например, из поселка Куркино ездит на процедуру один человек. Он получает ежемесячную компенсацию на проезд. Это нормально, — рассказывает Геннадий Яковлевич. — А есть больные из Киреевска — оттуда ездят 9 человек. Через день, три раза в неделю! Кто-то — в первую смену, к 6.00, кому-то повезло больше, и они приезжают во вторую смену, к 10.00. Да, все эти больные тоже получают компенсацию за проезд — 2200 рублей в месяц, но ведь можно организовать их единовременную доставку на микроавтобусе «Киреевск — центр гемодиализа» и обратно.

Для тех, кто думает, что гемодиализ — это как электрокардиограмму снять, поясним. За время процедуры кровь пациента принудительно очищают в три полных круга кровообращения (у здорового человека за это время происходит два полных круга кровообращения).

При этом резко меняется состав крови, резко понижается давление, человек теряет до 5% своего веса за время процедуры, сердце работает с большой перегрузкой.

– Мы предлагаем минтрансу Тульской области закрепить один микроавтобус за маршрутом для больных гемодиализом, — говорит Геннадий Яковлевич.

— Это не бесплатная поездка для перевозчика — деньги для проезда больных к центру гемодиализа выделены в бюджете. Так можно решить вопрос доставки пациентов и из Алексина — там живет 11 больных, и из Новомосковского — оттуда пять человек ездят лечиться в Тулу.

Для туляков вопрос — как добраться до центра — вроде бы простой. Есть маршруты общественного транспорта. Но это днем, а в утреннюю или вечернюю смену — только такси, в среднем цена поездки в один конец 200 рублей.

По словам уполномоченного по правам человека в Тульской области Галины Фоминой, в городе есть социальное такси, которым могут воспользоваться инвалиды. Заметим, что все больные на гемодиализе — инвалиды первой группы. Но на деле социальным такси могут пользоваться только дети-инвалиды и инвалиды опорно-двигательной системы.

– Мы обращаемся к администрации Тулы с предложением пересмотреть схему движения городского транспорта, увеличив частоту движения и изменив чуть-чуть сами маршруты. И просим установить компенсацию проезда для пациентов центра. Или расширить список лиц, кто может пользоваться услугами социального такси, — предлагает Геннадий Абрамсон.

А еще, по словам пациентов центра, очень важно восстановить остановочный павильон — его сняли год назад, когда ремонтировали дорогу и асфальтировали остановочный островок.

Обещали вернуть, но, видно, забыли. Может, для кого-то это мелочь, но после процедуры люди чувствуют себя очень плохо. А на остановке даже присесть негде, не говоря уже о том, чтобы укрыться от ветра и дождя.

– Ну и еще оно предложение — депутатам Госдумы, – говорит Геннадий Яковлевич.

Оказывается, в России нет медицинского стандарта на проведение процедуры гемодиализа.

– Нет стандартных требований к центрам, где проводится гемодиализ, — говорит Геннадий Абрамсон. — Например, наш тульский центр гемодиализа расположен на втором этаже, в здании нет лифта, и по лестнице больным подниматься — что здоровым на Эльбрус. Но наш минздрав не может предъявлять соответствующие требования к владельцам таких центров.

Надеюсь, наши предложения услышат и губернатор Алексей Дюмин, и министр здравоохранения Ольга Аванесян, и глава администрации Тулы Евгений Авилов, и депутаты Госдумы от Тульской области.