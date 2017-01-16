новости
новости
Регистрация
Тульские пациенты центра гемодиализа: «Помогите нам добраться до больницы, иначе мы умрем по дороге!»
Фото kcmhd.ru и Алексея Пирязева.

Тульские пациенты центра гемодиализа: «Помогите нам добраться до больницы, иначе мы умрем по дороге!»

Туляки и жители области жалуются на сложность в транспортировке к центру «искусственных почек».

Обращение пациентов центра в редакцию привез Геннадий Абрамсон, руководитель общественного совета при центре амбулаторного гемодиализа Тулы.


Геннадий Абрамсон.

Ровно четыре года назад, 17 января 2013 года, в Туле открылся новый центр амбулаторного гемодиализа ООО «Клиника современной медицины HD» в здании городской больницы №9, что на Новомедвенском шоссе, 2.

Тогда в центре было 19 аппаратов «искусственная почка» (сейчас уже 24!), а всего в регионе получали эту процедуру 186 человек.

– Сегодня нас, жителей Тульской области, получающих процедуру гемодиализа, всего 300 человек, — говорит Геннадий Абрамсон, бывший военный, ныне руководитель общественного совета при центре амбулаторного гемодиализа Тулы. Он сам проходит эту процедуру три раза в неделю с 2014 года. — Конечно, это малый процент, если брать все население региона. Но нас с каждым годом все больше!

По инициативе Геннадия Яковлевича пациенты создали общественный совет и научились отстаивать свои права. Например, добились, чтобы территорию центра осветили, выделили комнату отдыха для пациентов после процедуры (а она переносится тяжело и продолжается около четырёх часов!) и поставили кулер с питьевой водой.

Но есть пока еще нерешенные вопросы. Например, доставка больных в центр.

– Половина пациентов центра — жители Тулы, а остальная часть — из области. Например, из поселка Куркино ездит на процедуру один человек. Он получает ежемесячную компенсацию на проезд. Это нормально, — рассказывает Геннадий Яковлевич. — А есть больные из Киреевска — оттуда ездят 9 человек. Через день, три раза в неделю! Кто-то — в первую смену, к 6.00, кому-то повезло больше, и они приезжают во вторую смену, к 10.00. Да, все эти больные тоже получают компенсацию за проезд — 2200 рублей в месяц, но ведь можно организовать их единовременную доставку на микроавтобусе «Киреевск — центр гемодиализа» и обратно.

Для тех, кто думает, что гемодиализ — это как электрокардиограмму снять, поясним. За время процедуры кровь пациента принудительно очищают в три полных круга кровообращения (у здорового человека за это время происходит два полных круга кровообращения).

При этом резко меняется состав крови, резко понижается давление, человек теряет до 5% своего веса за время процедуры, сердце работает с большой перегрузкой.

– Мы предлагаем минтрансу Тульской области закрепить один микроавтобус за маршрутом для больных гемодиализом, — говорит Геннадий Яковлевич.

— Это не бесплатная поездка для перевозчика — деньги для проезда больных к центру гемодиализа выделены в бюджете. Так можно решить вопрос доставки пациентов и из Алексина — там живет 11 больных, и из Новомосковского — оттуда пять человек ездят лечиться в Тулу.

Для туляков вопрос — как добраться до центра — вроде бы простой. Есть маршруты общественного транспорта. Но это днем, а в утреннюю или вечернюю смену — только такси, в среднем цена поездки в один конец 200 рублей.

По словам уполномоченного по правам человека в Тульской области Галины Фоминой, в городе есть социальное такси, которым могут воспользоваться инвалиды. Заметим, что все больные на гемодиализе — инвалиды первой группы. Но на деле социальным такси могут пользоваться только дети-инвалиды и инвалиды опорно-двигательной системы.

– Мы обращаемся к администрации Тулы с предложением пересмотреть схему движения городского транспорта, увеличив частоту движения и изменив чуть-чуть сами маршруты. И просим установить компенсацию проезда для пациентов центра. Или расширить список лиц, кто может пользоваться услугами социального такси, — предлагает Геннадий Абрамсон.

А еще, по словам пациентов центра, очень важно восстановить остановочный павильон — его сняли год назад, когда ремонтировали дорогу и асфальтировали остановочный островок.

Обещали вернуть, но, видно, забыли. Может, для кого-то это мелочь, но после процедуры люди чувствуют себя очень плохо. А на остановке даже присесть негде, не говоря уже о том, чтобы укрыться от ветра и дождя.

– Ну и еще оно предложение — депутатам Госдумы, – говорит Геннадий Яковлевич.

Оказывается, в России нет медицинского стандарта на проведение процедуры гемодиализа.

– Нет стандартных требований к центрам, где проводится гемодиализ, — говорит Геннадий Абрамсон. — Например, наш тульский центр гемодиализа расположен на втором этаже, в здании нет лифта, и по лестнице больным подниматься — что здоровым на Эльбрус. Но наш минздрав не может предъявлять соответствующие требования к владельцам таких центров.

Надеюсь, наши предложения услышат и губернатор Алексей Дюмин, и министр здравоохранения Ольга Аванесян, и глава администрации Тулы Евгений Авилов, и депутаты Госдумы от Тульской области.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:14 +4
Другие статьи по темам
Событие
центр гемодиализаинвалиды просят помощи
Люди
Геннадий Абрамсон
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Одоевском районе нашли скелет пропавшего весной молодого человека
В Одоевском районе нашли скелет пропавшего весной молодого человека
В Тульской области столкнулись «Шевроле» и «Лада»
В Тульской области столкнулись «Шевроле» и «Лада»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика