21 и 22 января «Тулица». сыграет с «Северянкой-2»

Оба матча пройдут в СК «Новое поколение».

Первые домашние матчи после новогоднего перерыва волейболистки «Тулицы» проведут 21 и 22 января. Соперником станет команда «Северянка-2» из Череповца. Традиционно, в туре состоится 2 матча.

Начало игры 21 января - в 17:00. 22 января матч начнется в 13:00.

Напомним, в минувшие выходные волейбольная «Тулица» провела выездные игры в Обнинске Калужской области. Правда, там «Тулица» проиграла со счетом 2:3. Сейчас в лидеры первенства на промежуточном этапе чемпионата вырвался московский «Луч».