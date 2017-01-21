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21 и 22 января «Тулица». сыграет с «Северянкой-2»

21 и 22 января «Тулица». сыграет с «Северянкой-2»

Оба матча пройдут в СК «Новое поколение».

Первые домашние матчи после новогоднего перерыва волейболистки «Тулицы» проведут 21 и 22 января. Соперником станет команда «Северянка-2» из Череповца. Традиционно, в туре состоится 2 матча.

Начало игры 21 января - в 17:00. 22 января матч начнется в 13:00.

Напомним, в минувшие выходные волейбольная «Тулица» провела выездные игры в Обнинске Калужской области. Правда, там «Тулица» проиграла со счетом 2:3. Сейчас в лидеры первенства на промежуточном этапе чемпионата вырвался московский «Луч».

сегодня, в 13:32 0
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