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Тульские боксеры выступают на соревнованиях в Иваново и Тамбове
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры выступают на соревнованиях в Иваново и Тамбове

В турнирах участвуют спортсмены в возрасте 15-16 лет.

В Иваново стартовало первенство спортивного общества «Локомотив» по боксу среди юношей 15-16 лет. Награды и путевки на первенство России оспаривают более 60 спортсменов из 18 команд, и в том числе – четверо представителей Тульской области. 

По итогам стартовых боев первое место в весе свыше 80 килограммов занял щёкинец Иван Онищенко.

А узловчанин Андрей Чунихин и туляки Даниил Тарасов и Николай Ситников в своих категориях вышли в полуфинал и обеспечили себе, как минимум, бронзовые медали. 

Параллельно в Тамбове проходит XVIII Всероссийский турнир юношей этого же возраста (2001-2002 годов рождения) на призы мастера спорта СCCH, доктора педагогических наук Валерия Ледовских. Здесь наш регион представляют шестеро боксёров: узловчане Адель Кисленко (46 кг), Дмитрий Силуянов (48 кг), Михаил Ракитин (50 кг), Роман Кондратьев (54 кг) и Антон Карпенко (57 кг), а также Анар Гусейнли из Куркино. Всего за медали сразятся около ста спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Тамбовской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей.

В Иваново нашу команду возглавляет Александр Жуков, а в Тамбове – Михаил Наумов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +3
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