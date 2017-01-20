Тульские боксеры выступают на соревнованиях в Иваново и Тамбове

Фото Федерации бокса Тульской области.

В Иваново стартовало первенство спортивного общества «Локомотив» по боксу среди юношей 15-16 лет. Награды и путевки на первенство России оспаривают более 60 спортсменов из 18 команд, и в том числе – четверо представителей Тульской области.

По итогам стартовых боев первое место в весе свыше 80 килограммов занял щёкинец Иван Онищенко.

А узловчанин Андрей Чунихин и туляки Даниил Тарасов и Николай Ситников в своих категориях вышли в полуфинал и обеспечили себе, как минимум, бронзовые медали.



Параллельно в Тамбове проходит XVIII Всероссийский турнир юношей этого же возраста (2001-2002 годов рождения) на призы мастера спорта СCCH, доктора педагогических наук Валерия Ледовских. Здесь наш регион представляют шестеро боксёров: узловчане Адель Кисленко (46 кг), Дмитрий Силуянов (48 кг), Михаил Ракитин (50 кг), Роман Кондратьев (54 кг) и Антон Карпенко (57 кг), а также Анар Гусейнли из Куркино. Всего за медали сразятся около ста спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Тамбовской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей.

В Иваново нашу команду возглавляет Александр Жуков, а в Тамбове – Михаил Наумов.