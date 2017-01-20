Тульский детсад месяц просил убрать сосульку с крыши

– Мы действительно долго добивались уборки сосулек со здания нашего детского сада – ровно месяц, с 20 декабря. И вот именно сегодня, прямо сейчас ее убирают: к нам приехали сотрудники МЧС с вышкой. Вчера я была на личном приеме у начальника отдела по благоустройству в Зареченском районе Ивана Христолюбова, думаю, он и поспособствовал.

Но справедливости ради могу сказать, что нас не игнорировали – нас включили в план, но поскольку без вышки туда не добраться, а вышка всего одна, то ждать пришлось долго. Впрочем, детям и родителям эта сосулька не несла прямой угрозы: она расположена над таким местом, что туда не сразу и доберешься, и, разумеется, это место было обнесено сигнальной лентой с предупреждениями.