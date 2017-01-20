Тульский детсад месяц просил убрать сосульку с крыши
Уборку наледи начали только сегодня, после личного визита к начальнику отдела по благоустройству Зареченского района.
Вечером 19 января в группу Myslo ВКонтакте написала наша читательница Ирина Идрисова, сообщив об огромных сосульках на крыше детского сада.
«Вот такие сосульки висят на здании детского садика №141 (центр образования №5), расположенного в Промышленном проезде, 3. Администрация садика уже несколько раз вызывала специалистов, но все отказываются приезжать бесплатно», – написала женщина.
Сегодня мы связались с руководством детского сада и уточнили ситуацию. Оказалось, что прямо сейчас ведутся работы по уборке опасной наледи.
Татьяна Николаевна Мозалевская, замдиректора по дошкольной работе
– Мы действительно долго добивались уборки сосулек со здания нашего детского сада – ровно месяц, с 20 декабря. И вот именно сегодня, прямо сейчас ее убирают: к нам приехали сотрудники МЧС с вышкой. Вчера я была на личном приеме у начальника отдела по благоустройству в Зареченском районе Ивана Христолюбова, думаю, он и поспособствовал.
Но справедливости ради могу сказать, что нас не игнорировали – нас включили в план, но поскольку без вышки туда не добраться, а вышка всего одна, то ждать пришлось долго. Впрочем, детям и родителям эта сосулька не несла прямой угрозы: она расположена над таким местом, что туда не сразу и доберешься, и, разумеется, это место было обнесено сигнальной лентой с предупреждениями.