Смертельное ДТП в Туле на проспекте Ленина попало на камеры видеонаблюдения

Напомним, что в ДТП погибла пожилая женщина.

В Туле 20 января около семи утра на проспекте Ленина (остановка «Ул. Каминского») автомобиль «Шкода» под управлением 21-летнего водителя насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости подземного перехода. На данный момент все обстоятельства аварии выясняются.

Кадры смертельного ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Это видео оказалось в распоряжении телеканала «Первый Тульский».