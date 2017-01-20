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Смертельное ДТП в Туле на проспекте Ленина попало на камеры видеонаблюдения

Смертельное ДТП в Туле на проспекте Ленина попало на камеры видеонаблюдения

Напомним, что в ДТП погибла пожилая женщина.

В Туле 20 января около семи утра на проспекте Ленина (остановка «Ул. Каминского») автомобиль «Шкода» под управлением 21-летнего водителя насмерть сбил пешехода.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости подземного перехода. На данный момент все обстоятельства аварии выясняются.

Кадры смертельного ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Это видео оказалось в распоряжении телеканала «Первый Тульский».

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:53 0
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