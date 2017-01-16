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Роспотребнадзор проверяет воду в крещенских прорубях Тулы

Роспотребнадзор проверяет воду в крещенских прорубях Тулы

Взяты пробы воды в местах, определенных для купания в период Крещенских праздников. Результаты проверок будут опубликованы в канун Крещения – к 18 января.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии праздника Крещения взяло пробы воды в местах, определенных органами власти для купания и забора воды в период Крещенских праздников, и организовало их лабораторные исследования. Проводить исследования будет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

Результаты изучения качества воды будут опубликованы на сайте Управления 18 января 2017 года.

Управление обращает внимание населения, что необходимо пользоваться только специально оборудованными местами для купания. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо соблюдать меры предосторожности, так как во время погружения в холодную воду происходит резкий спазм сосудов. Также следует соблюдать правила купания (омовения) в холодный период года.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:07 −1
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