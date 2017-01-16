новости
новости
Регистрация
В аварии под Рязанью пострадала семья из Тульской области
Фото пресс-службы УМВД России по Рязанской области.

В аварии под Рязанью пострадала семья из Тульской области

В ДТП два человека погибли, трое госпитализированы.

14 января примерно в 8.35 минут на 57-м километре дороги «Клепики-Рязань» 32-летняя женщина – водитель автомобиля «Хёндэ», двигаясь в направлении Рязани, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Рено» из Тульской области.

В результате происшествия погибли две женщины — водитель «Хёндэ» и 42-летняя пассажирка «Рено».

Водитель «Рено» и находившиеся в ее салоне двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 11 лет с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 +2
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Хворостухина устранили аварию, обесточившую 4 дома и детский сад
На улице Хворостухина устранили аварию, обесточившую 4 дома и детский сад
Погибшего в авиакатастрофе Виктора Санина похоронят 17 января в Богородицком районе
Погибшего в авиакатастрофе Виктора Санина похоронят 17 января в Богородицком районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика