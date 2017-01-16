Фото пресс-службы УМВД России по Рязанской области.
В аварии под Рязанью пострадала семья из Тульской области
В ДТП два человека погибли, трое госпитализированы.
14 января примерно в 8.35 минут на 57-м километре дороги «Клепики-Рязань» 32-летняя женщина – водитель автомобиля «Хёндэ», двигаясь в направлении Рязани, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с «Рено» из Тульской области.
В результате происшествия погибли две женщины — водитель «Хёндэ» и 42-летняя пассажирка «Рено».
Водитель «Рено» и находившиеся в ее салоне двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 11 лет с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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