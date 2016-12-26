В авиакатастрофе погиб туляк – звукооператор Первого канала
Александру Сойдову было всего 33 года. У него остались жена и двое детей.
По информации Myslo, авиакатастрофа Ту-154 унесла жизнь ещё одного уроженца Тульской области – звукооператора Первого канала Александра Сойдова.
Александр родился в Ефремове, затем переехал в Каменский район, где и прошло его детство.
На Первом канале он проработал 10 лет. Увлекался музыкой. В этот раз в Сирию ехал внеурочно.
У Александра Сойдова остались жена и двое детей.
Тулячка предложила Владимиру Путину в память о погибших в авиакатастрофе присвоить крымскому мосту имя Александрова
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