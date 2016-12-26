В авиакатастрофе погиб туляк – звукооператор Первого канала

Александру Сойдову было всего 33 года. У него остались жена и двое детей.

По информации Myslo, авиакатастрофа Ту-154 унесла жизнь ещё одного уроженца Тульской области – звукооператора Первого канала Александра Сойдова.

Александр родился в Ефремове, затем переехал в Каменский район, где и прошло его детство.

На Первом канале он проработал 10 лет. Увлекался музыкой. В этот раз в Сирию ехал внеурочно.

У Александра Сойдова остались жена и двое детей.