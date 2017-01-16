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Что пишут туляки в жалобных книгах?
Фото Алексея Пирязева. На фото туляк Леонид Симаков

Что пишут туляки в жалобных книгах?

Корреспонденты Myslo прошлись по тульским кафе и полистали книги жалоб и предложений.

За последние несколько лет отзывы в традиционных книгах жалоб и предложений заменили комментарии на страницах заведений в соцсетях. Но книги жалоб и предложений еще живы!

Мы прочитали свежие записи в нескольких тульских заведениях – «Томато», «Бургер Кинг», «Сушипорт», «МаМа Mia» и «Правда». Публикуем самые интересные отзывы, пожелания и рекомендации, сохранив авторскую орфографию и пунктуацию.

Ресторан «Бургер Кинг»

  • «Уважаемый коллектив «Бургер Кинга»! Спасибо за то, что вы кормите нас своей вкусной едой и доставляете гастрономическое удовольствие. Каждый раз после ваших обедов у меня проходит понос, и я всегда радуюсь этому. Общение с коллективом настолько приятно, что я хочу взять номера сотрудников и пообщаться помимо работы».
  • «Дамы и женщины! Я одинок и почти счастлив. Но для полного счастья мне не хватает женской любви и ласки. Ты, красавица, открывшая эту книгу, позвони мне. (Номер телефона). А лучше сначала пришли свою фотографию. Если что, мой телефон принимает ММС».

Кафе «Сушипорт»

  • В вашем заведении время тянется как жвачка, капает, как липовый мед медведю на нос. Порой хочется спать. Но я поднимаю иногда глаза – посмотреть, как электронные часы нарушая всю суть бытия текут вверх. Пока. Я пошел за заказом.

  • Купите зубочистки!!! В зубах ковыряться нечем и грязь из-под ногтей выковыривать: пока ждал заказ, было нечем заняться, даже Ви-фи (Wifi) нет. Вы меня огорчаете.
  • Если когда-нибудь придете в это заведение, не приходите. Ну то есть просто не приходите. Хотя стоп. Ведь прежде чем увидеть, что я написал, вы должны все же сюда прийти и взять книгу отзывов. Короче, давайте сделаем вид, что я здесь запись не оставлял.

Гастрономический паб «Правда»

  • Повесьте, пожалуйста, больше зеркал! А так, на самом деле, все круто!
  • Потрясающий бармен у вас, ребята. Культурный, литературно подкованный, в общем, есть о чем поговорить с ним. Я пью, он молчит и слушает. Молчит, кивает мне иногда: понимает все, значит. Спасибо тебе, чувак!

Городское кафе «МаMа Мia»

  • Картошка недожаренная, капуста явно просроченная, курица не первой свежести. Владимир. А мне все понравилось, обслуживание – огонь! Я знаю, что вы не виноваты в качестве продукции. Алеша, 26 годиков.

  • Не водка, а сахар, мед-медок просто! Вот все хорошо, но за нее приходится платить. Но я все равно приду еще, потому что люблю отдавать чужим людям деньги. Андрей.
  • Говорят, аппетит приходит во время еды. Так вот: от меня он вообще не уходит. Я хочу спросить администрацию этого кафе: Что вы со мной делаете, что три раза в день я прихожу и ем ваш дурацкий суп? Изо дня в день. Он мне надоел. Уберите его из меню, спасите мой вес.
     

Ресторан-пиццерия «Томато»

  • Приходил в первый раз, удивлен, что работают все телевизоры, и все без звука. Почему? Непонятно.
  • Пицца пересушенная сильно, тесто галимое, лаваш вкуснее! Салат нарезан черти как, повару кол за подачу блюда и нарезку салата. Так что мы остались недовольны. PS: могу предложить зато свои услуги по пошиву штор и ламбрекенов, а также ремонт и пошив одежды. Запись по телефону (номер), Галина.
  • Уважаемые сотрудники! Прошу вас разобраться в том, почему нам не продали водку, если она есть в ассортименте. Администратор Виктория отказывает в этой услуге. Вам же надо посетителей привлечь для прибыли! Если есть водка, люди будут пьяными и будут хотеть еще. Вы разве этого не понимаете? Артур.

  • Заказав салат «Верона», обнаружила на листе петрушки червяка. Прошу разобраться в сложившейся ситуации.
  • Спасибо, что не дали умереть! Накормили, напоили, святые люди. А сейчас я оставлю чаевые и пойду домой спать.

 

Вероника Левина,
корреспондент

Друзья! Нашли забавную запись в книге отзывов и предложений в одном из тульских заведений? Присылайте «Слободе» на адрес: niksa_01@bk.ru, пишите в комментариях к этой статье.

Самые лучшие отзывы мы опубликуем в газете и на Myslo.
 

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:03 +12
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