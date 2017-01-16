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В Одоевском районе нашли скелет пропавшего весной молодого человека

В Одоевском районе нашли скелет пропавшего весной молодого человека

Как стало известно Myslo, предварительно установлено, что молодого человека убили.

15 января утром в лесопосадке недалеко от АЗС на 87-м км автодороги «Щёкино-Одоев-Арсеньево» обнаружили скелет мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По предварительным данным, это оказался пропавший еще весной 25-летний житель поселка Стрелецкий Суворовского района. Напомним, что Олег Кучер ушел из дома 29 мая 2016 года и пропал.

По данному факту проводится доследственная проверка. Как стало известно Myslo, предварительно установлено, что молодого человека убили.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:24 +1
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