В Одоевском районе нашли скелет пропавшего весной молодого человека

15 января утром в лесопосадке недалеко от АЗС на 87-м км автодороги «Щёкино-Одоев-Арсеньево» обнаружили скелет мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По предварительным данным, это оказался пропавший еще весной 25-летний житель поселка Стрелецкий Суворовского района. Напомним, что Олег Кучер ушел из дома 29 мая 2016 года и пропал.

По данному факту проводится доследственная проверка. Как стало известно Myslo, предварительно установлено, что молодого человека убили.