Метель утихнет в Туле только к вечеру

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В настоящее время, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе скорость ветра, сопровождаемый снегопадом, достигает 12-17 м/с.

Согласно метеопрогнозу, стихать ветер начнет только к вечеру. Днем он изменит направление с юго-восточного на южное. К вечеру скорость его ослабеет до 4 м/с.

Снегопад же продлится до конца воскресенья и закончится только к ночи.

Кстати, технология уборки улиц такова: сначала снег сметают, потом высыпают смесь, она должна отработать 2-3 часа, после этого всё опять сметается. Центральные улицы города — проспект Ленина и Красноармейский проспект, Менделеевскую, Советскую, обрабатываются реагентом, чтобы по весне было меньше пыли.

Уборка проезжей части — это зона ответственности Спецавтохозяйства, а прилегающая к частным владениям территория (на расстоянии метра) – зона ответственности собственника.

Норматив уборки дорог: в течение пяти часов после окончания снегопада реагентом должна быть устранена «скользкость».

Пунктом 3.1.7, 3.1.8 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» установлено, что на магистральных дорогах, где за сутки проезжают более 3 тыс. автомобилей, нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки составляет 4 часа. На дорогах, по которым проезжают от 1000 до 3000 автомобилей в сутки, такой срок составляет 5 часов. На более мелких - 6 часов. На дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с проезжей части следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2 - 2,5 м.

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

Формирование снежных валов не допускается: - на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; - ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; - на тротуарах.