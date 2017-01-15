15 января в России отмечается День образования Следственного комитета

За шесть лет работы тульские следователи рассмотрели более 79 тысяч сообщений о преступлениях.

Следственный комитет Российской Федерации отмечает шестую годовщину с момента создания. С 15 января 2011 года Следственный комитет стал независимой структурой, подчиненной исключительно Президенту РФ .

За шесть лет самостоятельного существования в Следственном управлении СК по Тульской области рассмотрели 79769 сообщений о преступлениях. Было возбуждено 6953 уголовных дела, 4394 из них направлены в суд.

4913 человек привлечены к уголовной ответственности.

Одно из приоритетных направлений деятельности СК — расследование преступлений, совершенных в отношении детей. Только в прошедшем году в Тульской области расследовалось более 170 преступлений в отношении несовершеннолетних. 64 преступника привлечены к уголовной ответственности.

180 уголовных дел коррупционной направленности находилось в СК Тульской области в 2016 году. 90 лиц привлечено к уголовной ответственности, 18 из них — за получение взяток.

На сегодняшний день в следственном управлении по Тульской области работают 156 сотрудников, среди них 78 — следователи, которые трудятся в 13 следственных отделах.