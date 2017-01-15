В Тульской области водитель фуры сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Найти виновника аварии помогла декоративная накладка на бампер. По ней удалось установить марку транспортного средства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января в 20 часов 20 минут на 80-м километре автодороги «Лопатково-Ефремов». Участок дороги был не освещен и находился вне населенного пункта.

«Неустановленный автомобиль сбил мужчину, после чего с места ДТП скрылся», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции на обочине обнаружили труп мужчины и фрагмент кабины транспортного средства — декоративную накладку от бампера синего цвета. Стражи порядка по данной детали установили марку машины. Это оказался большегрузный автомобиль «МАN».

В ходе розыска грузовика проверялись организации и предприятия, находящиеся вблизи места происшествия, просматривались записи с камер фото- и видеофиксации, проводился поиск автомобиля посредством спутниковой системы «ГЛОНАСС».

В результате осуществления оперативных и слаженных действий сотрудников ГИБДД, данный автомобиль был обнаружен. Водителем оказался мужчина 1961 г. р. — работник одного из комбинатов, расположенного в городе Ефремов.

Мужчина, давая признательные показания, объяснил, что покинул место ДТП испугавшись наказания.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства данного происшествия, решается вопрос о привлечении водителя большегрузного автомобиля к установленной законом ответственности. Пресс-служба УМВД России по Тульской области