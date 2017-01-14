В Узловском районе незаконно работали мигранты

Их деятельность была связана с выращиванием лука.

В поселке Бруснянский Узловского района сотрудниками подразделения по вопросам миграции были установлены 17 граждан одной из Юго-Восточных стран. Все они находились в России и работали, не имея на то никаких подтверждающих и разрешительных документов.

Они проживали и работали на территории нежилого помещения. Их деятельность была связана с выращиванием лука.

Полицейские установили личность 40-летнего мужчины, который привлек к незаконной трудовой деятельности данных иностранцев, и 52-летней женщины – собственницы указанного нежилого комплекса.

На всех мигрантов составлены протоколы по статьям, предусматривающим ответственность за нарушение миграционного законодательства. Также проводится проверка по факту организации незаконной миграции, в рамках которой будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.