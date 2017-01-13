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В Туле пройдёт благотворительная акция «Я-донор!»

В Туле пройдёт благотворительная акция «Я-донор!»

К участию допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

Молодежный центр «Спектр» приглашает туляков принять участие в акции «Я — ДОНОР!», которая пройдет 26 января с 8.00 до 12.00 в Тульском областном центре переливания крови по ул. Ф. Энгельса, 56.

К участию в  акции допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

Правила подготовки к сдаче крови:

  • Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики. Натощак сдавать кровь не нужно.
  • Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.
  •  За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
  •  Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай.
  •  Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.
  • Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы — донация переносится легче.
  • После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.
  •  Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.
  •  Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.
  •  При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь.

С рекомендациями и условиями сдачи крови более подробно можно ознакомиться здесь.

Все возникающие вопросы можно задать в группе «Вконтакте»  и в обсуждении, либо по телефонам организаторов: +7 (920) 767-82-13 (Яна Митрохина), +7 (920) 757-25-15 (Ольга Кошелева).

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:07 0
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