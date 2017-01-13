В Туле пройдёт благотворительная акция «Я-донор!»
К участию допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.
Молодежный центр «Спектр» приглашает туляков принять участие в акции «Я — ДОНОР!», которая пройдет 26 января с 8.00 до 12.00 в Тульском областном центре переливания крови по ул. Ф. Энгельса, 56.
К участию в акции допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.
Правила подготовки к сдаче крови:
- Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики. Натощак сдавать кровь не нужно.
- Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.
- За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
- Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай.
- Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.
- Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы — донация переносится легче.
- После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.
- Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.
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Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы
и т. п.
- При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь.
С рекомендациями и условиями сдачи крови более подробно можно ознакомиться здесь.
Все возникающие вопросы можно задать в группе «Вконтакте» и в обсуждении, либо по телефонам организаторов:
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