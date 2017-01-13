В Туле пройдёт благотворительная акция «Я-донор!»

К участию допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

Молодежный центр «Спектр» приглашает туляков принять участие в акции «Я — ДОНОР!», которая пройдет 26 января с 8.00 до 12.00 в Тульском областном центре переливания крови по ул. Ф. Энгельса, 56.

К участию в акции допускаются лица старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

Правила подготовки к сдаче крови:

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, шоколад и финики. Натощак сдавать кровь не нужно.

Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме бананов.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Утром нужно легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай.

Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы — донация переносится легче.

После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.

Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, сдачей проекта, на время особенно интенсивного периода работы и т. п.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией (либо свидетельство о временной регистрации) в том регионе, где сдается кровь.

С рекомендациями и условиями сдачи крови более подробно можно ознакомиться здесь.