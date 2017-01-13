В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

13 января в Тульском государственном музее оружия состоялась церемония открытия мультимедийной выставки Российского военно-исторического общества «Война и мифы». Об этом сообщает пресс-службы областного правительства.

В ней приняли участие первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Юрий Андрианов, министр культуры Тульской области, председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Рыбкина, представители Российского военно-исторического общества, ветераны Великой Отечественной войны.

—Сегодняшняя выставка как противодействие, как некий отпор против тех, кто пытается фальсифицировать историю, — сказал Юрий Андрианов.

Председатель правительства поблагодарил Российское военно-историческое общество за то что, после первой демонстрации этой выставки в Москве в ноябре 2016 года, теперь она экспонируется в тульском музее оружия.

По словам Юрия Андрианова, выставка послужит серьезным шагом к патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти Великой Победы нашего народа.

Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

В дополненной реальности можно лицом к лицу встретиться с участниками боя у разъезда Дубосеково, оказаться на поле битвы за Москву, вместе с летчиками полковника Преображенского нанести бомбовый удар возмездия по Берлину, увидеть голографические портреты Жукова, Рокоссовского, Конева.

Маршрут выставки проходит по семи залам, среди которых: