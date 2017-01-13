В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы»
С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.
13 января в Тульском государственном музее оружия состоялась церемония открытия мультимедийной выставки Российского военно-исторического общества «Война и мифы». Об этом сообщает пресс-службы областного правительства.
В ней приняли участие первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Юрий Андрианов, министр культуры Тульской области, председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Рыбкина, представители Российского военно-исторического общества, ветераны Великой Отечественной войны.
—Сегодняшняя выставка как противодействие, как некий отпор против тех, кто пытается фальсифицировать историю, — сказал Юрий Андрианов.
Председатель правительства поблагодарил Российское военно-историческое общество за то что, после первой демонстрации этой выставки в Москве в ноябре 2016 года, теперь она экспонируется в тульском музее оружия.
По словам Юрия Андрианова, выставка послужит серьезным шагом к патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти Великой Победы нашего народа.
Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.
В дополненной реальности можно лицом к лицу встретиться с участниками боя у разъезда Дубосеково, оказаться на поле битвы за Москву, вместе с летчиками полковника Преображенского нанести бомбовый удар возмездия по Берлину, увидеть голографические портреты Жукова, Рокоссовского, Конева.
Маршрут выставки проходит по семи залам, среди которых:
- «Панфиловцы», рассказывающий о 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова, проявившей невиданное мужество и отвагу в боях за Москву осенью-зимой 1941 г.;
- «Цена войны», рассказывающий о том, как советский народ противостоял отлаженной фашистской машине по завоеванию мирового господства;
- «Массовый героизм», где представлен подвиг советских солдат, ставший залогом грядущей победы. Готовность к самопожертвованию, искренняя вера в Победу — все это можно сказать о сотнях тысяч героев, чьи подвиги на протяжении десятилетий вдохновляют потомков.
- «Победа», который рассказывает о том, как в 1944—1945 гг. оккупированная Гитлером Европа встречала советского солдата-освободителя. Красная Армия потеряла сотни тысяч бойцов в боях за свободу европейских народов, совершила жертвенный подвиг во имя мира.