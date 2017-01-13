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В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы»

С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

13 января в Тульском государственном музее оружия состоялась церемония открытия мультимедийной выставки Российского военно-исторического общества «Война и мифы». Об этом сообщает пресс-службы областного правительства.

В ней приняли участие первый заместитель губернатора  — председатель правительства региона Юрий Андрианов, министр культуры Тульской области, председатель Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества Татьяна Рыбкина, представители Российского военно-исторического общества, ветераны Великой Отечественной войны.

—Сегодняшняя выставка как противодействие, как некий отпор против тех, кто пытается фальсифицировать историю, — сказал Юрий Андрианов.

Председатель правительства поблагодарил Российское военно-историческое общество за то что, после первой демонстрации этой выставки в Москве в ноябре 2016 года, теперь она экспонируется в тульском музее оружия.

По словам Юрия Андрианова,  выставка послужит серьезным шагом к патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти Великой Победы нашего народа.

Выставка «Война и мифы» имеет интерактивный формат. С помощью тач-скринов посетители смогут самостоятельно изучить все мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы.

В дополненной реальности можно лицом к лицу встретиться с участниками боя у разъезда Дубосеково, оказаться на поле битвы за Москву, вместе с летчиками полковника Преображенского нанести бомбовый удар возмездия по Берлину, увидеть голографические портреты Жукова, Рокоссовского, Конева.

Маршрут выставки проходит по семи залам, среди которых:

  • «Панфиловцы», рассказывающий о 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова, проявившей невиданное мужество и отвагу в боях за Москву осенью-зимой 1941 г.;
  • «Цена войны», рассказывающий о том, как советский народ противостоял отлаженной фашистской машине по завоеванию мирового господства;
  • «Массовый героизм», где представлен подвиг советских солдат, ставший залогом грядущей победы. Готовность к самопожертвованию, искренняя вера в Победу — все это можно сказать о сотнях тысяч героев, чьи подвиги на протяжении десятилетий вдохновляют потомков.
  • «Победа», который рассказывает о том, как в 1944—1945 гг. оккупированная Гитлером Европа встречала советского солдата-освободителя. Красная Армия потеряла сотни тысяч бойцов в боях за свободу европейских народов, совершила жертвенный подвиг во имя мира.
Галерея
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 1
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 2
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 3
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 4
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 5
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 6
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 7
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 8
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 9
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 10
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 11
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 12
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 13
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 14
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 15
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 16
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 17
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 18
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 19
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 20
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 21
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 22
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 23
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 24
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 25
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 26
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 27
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 28
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 29
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 30
В музее оружия открылась мультимедийная выставка «Война и мифы», Фото: 31
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:24 +1
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