Алексей Дюмин поздравил работников СМИ с Днем российской печати
Этот праздник ежегодно отмечается 13 января.
13 января – День российской печати. Губернатор Алексей Дюмин поздравил всех причастных к этому празднику.
– Уважаемые работники средств массовой информации, сотрудники издательств и типографий Тульской области! Поздравляю вас с Днем российской печати!
Современное общество невозможно представить без журналов, газет, новостных сайтов и интернет-порталов.
Вы оперативно и профессионально рассказываете жителям о событиях в стране и мире, вносите большой вклад в формирование общественного мнения.
Ваша работа помогает выявлять и решать многие проблемы, выстраивать конструктивный диалог с жителями.
Сегодня ключевой задачей для региональных СМИ по-прежнему остается укрепление атмосферы взаимопонимания и открытости в обществе, сохранение лучших традиций отечественной журналистики.
Уверен, что объективность, активная гражданская позиция и ответственное отношение к делу и впредь будут для каждого из вас главными ориентирами в работе.
Желаю вам творческой энергии, оптимизма и новых профессиональных успехов!