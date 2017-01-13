Алексей Дюмин поздравил работников СМИ с Днем российской печати

13 января – День российской печати. Губернатор Алексей Дюмин поздравил всех причастных к этому празднику.

– Уважаемые работники средств массовой информации, сотрудники издательств и типографий Тульской области! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Современное общество невозможно представить без журналов, газет, новостных сайтов и интернет-порталов.

Вы оперативно и профессионально рассказываете жителям о событиях в стране и мире, вносите большой вклад в формирование общественного мнения.

Ваша работа помогает выявлять и решать многие проблемы, выстраивать конструктивный диалог с жителями.

Сегодня ключевой задачей для региональных СМИ по-прежнему остается укрепление атмосферы взаимопонимания и открытости в обществе, сохранение лучших традиций отечественной журналистики.

Уверен, что объективность, активная гражданская позиция и ответственное отношение к делу и впредь будут для каждого из вас главными ориентирами в работе.

Желаю вам творческой энергии, оптимизма и новых профессиональных успехов!