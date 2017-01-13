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Следствие просит помочь в поиске пропавших людей

Следствие просит помочь в поиске пропавших людей

До настоящего времени о их местонахождении ничего неизвестно.

Тульские следователи разыскивают без вести пропавших людей. Следствие просит помочь в поиске.

 

Игорь Владимирович Сорокин, 17.09.1969 года рождения. 30 сентября 2016 года мужчина ушел из дома по месту жительства в Щекино и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 45-50 лет, рост высокий 175 см и выше, худощавого телосложения, лицо овальное европейский тип, волосы короткие темно русые, размер обуви 42-43 размер, много родимых пятен на теле.

Был одет в демисезонную черную куртку с капюшоном и полуботинки черного цвета.

 

Анна Федоровна Гришина, 04.06.1925 года рождения. 16 августа 2016 года женщина ушла из дома по месту жительства в п. Диктатура Плавского района и не вернулась.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лоб высокий, размер обуви до 35-го.

Была одета в черный платок, длинную плащевую куртку красного цвета с капюшоном, рейтузы серого цвета.

 

Олег Юрьевич Кучер, 15.10.1991 года рождения. 29 мая 2016 года мужчина ушел из дома по месту жительства в пос. Стрелецкий Суворовского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 25 лет, худощавого телосложения, рост около 185 см, волосы рыжие, глаза голубые. Особые приметы - татуировка в виде иконы «Божья матерь с младенцем» на животе слева, так же татуировка на правом предплечье в виде ножа (креста). Отсутствуют 2 верхних зуба с левой стороны (3 и 4). Веснушки в области носа. Картавит.

Был одет: рубашка серого цвета, утепленная, на груди две пуговицы; джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белыми полосками по бокам, носки черного цвета, сверху была одета драповая куртка черного цвета, на пуговицах, длиной по пояс.

 

Александр Сергеевич Ахимонов, 19.03.1963 года рождения. 9 ноября 2016 года мужчина выехал из Тулы в с. Новое Павшино Дубенского р-на и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа. На левом плече армейская татуировка, в виде шеврона с рисунком корабля. На корабле надпись «Северный флот», под кораблем надпись «NORD».

Был одет в темную куртку, вязанную шапку, сапоги резиновые утепленные.

 

Всем, кому известно о местонахождении указанных людей, просьба сообщить по тел. 8(4872)55-61-77 (отдел криминалистики следственного управления), либо по тел.02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 0
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