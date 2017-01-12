В Туле начался сбор средств на «Народный бюджет – 2017»

В областную программу вошли 68 заявок от Тулы.

Стартовал сбор средств софинансирования со стороны населения, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей на реализацию программы «Народный бюджет – 2017». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам двух туров конкурсного отбора в областную программу «Народный бюджет – 2017» вошли 68 заявок от города Тулы на общую сумму более 123,7 млн рублей.

Одобренные заявки реализуются на условиях софинансирования: часть средств выделяет бюджет региона (сколько выделено на этот года, смотрите здесь), часть – муниципалитет, остальные средства собирают жители и спонсоры – юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели. Доля последних составляет от 15 до 25% от общей стоимости проектов.

Подробнее о проектах-победителях можно узнать на портале «Открытый регион71».