Теннисист Андрей Кузнецов пробился в полуфинал австралийского турнира
В четвертьфинале туляк обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусте.
Туляк Андрей Кузнецов пробился в полуфинал теннисного турнира, который проходит в австралийском Сиднее. Об этом пишет «Р-Спорт».
Кузнецов в матче четвертьфинала нанес поражение четвертой ракетке турнира испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 2:6, 6:4, 6:1. На корте соперники провели 1 час 46 минут.
В полуфинале наш теннисист встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) — Дэн Эванс (Великобритания).
Напомним, что призовой фонд турнира превышает 435 тысяч долларов.
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