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Теннисист Андрей Кузнецов пробился в полуфинал австралийского турнира

Теннисист Андрей Кузнецов пробился в полуфинал австралийского турнира

В четвертьфинале туляк обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусте.

Туляк Андрей Кузнецов пробился в полуфинал теннисного турнира, который проходит в австралийском Сиднее. Об этом пишет «Р-Спорт».

Кузнецов в матче четвертьфинала нанес поражение четвертой ракетке турнира испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 2:6, 6:4, 6:1. На корте соперники провели 1 час 46 минут.

В полуфинале наш теннисист встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) — Дэн Эванс (Великобритания).

Напомним, что призовой фонд турнира превышает 435 тысяч долларов.

 


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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +1
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