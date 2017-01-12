Теннисист Андрей Кузнецов пробился в полуфинал австралийского турнира

Туляк Андрей Кузнецов пробился в полуфинал теннисного турнира, который проходит в австралийском Сиднее. Об этом пишет «Р-Спорт».

Кузнецов в матче четвертьфинала нанес поражение четвертой ракетке турнира испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 2:6, 6:4, 6:1. На корте соперники провели 1 час 46 минут.

В полуфинале наш теннисист встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) — Дэн Эванс (Великобритания).

Напомним, что призовой фонд турнира превышает 435 тысяч долларов.