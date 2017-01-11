В Туле проходит Всероссийская олимпиада школьников

Сегодня в ТГПУ им. Л.Н. Толстого проходит первый день регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

В Тулу для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приехали 79 старшеклассников из Тулы, Новомосковска, Щекино, Богородицка и Ефремова.

Тулу в основном представляют ученики гимназий № 30, № 11, № 1, а также ребята из ЦО № 1 и ЦО № 4. Среди районов максимальное представительство оказалось у Новомосковска. Пока идут состязания, преподаватели факультета иностранных языков ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводят методический семинар для педагогов, сопровождающих участников олимпиады.

Члены жюри отмечают, что в Тульской области популярность французского языка значительно выше, чем в соседних регионах.

Возможно, это связано с тем, что в ТГПУ им. Л.Н. Толстого ведется большая работа, направленная на популяризацию романских языков. С недавних пор к изучаемому в университете французскому языку добавился испанский.

Кроме того, с 2008 года на базе университетского Центра языков и культур осуществляется прием международного экзамена DELF-DALF, где слушатели получают дипломы Министерства национального образования Франции (Международный центр педагогических исследований (CIEP)). У ТГПУ им. Л.Н. Толстого установлены связи с учебными заведениями Франции, студенты и преподаватели участвуют в программах академической мобильности.