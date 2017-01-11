18 января в Туле пройдет День музейного Selfie

Фото Юлии Корнаковой.

В этот день тулякам предлагается выложить на своей странице фото на фоне любого музейного здания или самого любимого экспоната, используя тэг #MuseumSelfie.

Социальные сети захватывает новый флэшмоб, который успешно зарекомендовал себя в прошлом году. В среду, 18 января, жители всего мира будут выкладывать фотографии себя любимых на фоне музеев или внутри них с экспонатами, используя тэг #MuseumSelfie.

Хотя многие люди бьют тревогу, что искусство стало фоном для фотографий, у флэшмоба благородная цель: популяризовать музеи.

Кстати, некоторые из них даже составили списки рекомендаций, как правильно делать селфи в музее. Например, такие советы дает канадский Королевский музей Онтарио (Канада):

На фотографии забавно смотрится имитация позы статуи. Подойдите ближе и убедитесь, что копируете верно. Фотографируясь с объектом, убедитесь, что он точно попал в кадр, и вы его не загораживаете. Селфи – это важно, но не мешайте остальным посетителям. Помните: на лестницах главное – безопасность. Если в зоологическом музее фотографируетесь, к примеру, с рогами на стене, проверяйте, что на снимке они четко «прилажены» к вашей голове, иначе шутка не сработает. Если примеряете костюм в интерактивной зоне – надевайте одновременно только один, не сходите с ума. Не пересекайте запретительные линии перед экспонатами, даже если позади них – хорошие возможности для селфи. Свет – важный элемент фотографии: снимайтесь только в хорошо освещенных местах. Фотографируясь на улицах, следите, чтоб не попасть под машины. Не снимайте на ходу.

Родоначальницей этого достаточно популярного сегодня флеш-моба #MuseumSelfie стала Мар Диксон (Великобритания). Она ведет сайт о музеях и искусстве, а большой забег по музеям устроила несколько лет назад вместе со своей дочкой. Снимки обрели успех и вдохновили последователей.

Многие российские музеи в этом году с удовольствием принимают участие в акции и призывают посетителей выкладывать снимки. Главное – не забывать ставить ссылки (тэги) на музеи: в таком случае их сотрудники смогут найти ваши фото и разместить лучшие на страницах своих учреждений.