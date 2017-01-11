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18 января в Туле пройдет День музейного Selfie
Фото Юлии Корнаковой.

18 января в Туле пройдет День музейного Selfie

В этот день тулякам предлагается выложить на своей странице фото на фоне любого музейного здания или самого любимого экспоната, используя тэг #MuseumSelfie.

Социальные сети захватывает новый флэшмоб, который успешно зарекомендовал себя в прошлом году. В среду, 18 января, жители всего мира будут выкладывать фотографии себя любимых на фоне музеев или внутри них с экспонатами, используя тэг #MuseumSelfie.

Хотя многие люди бьют тревогу, что искусство стало фоном для фотографий, у флэшмоба благородная цель: популяризовать музеи.

Кстати, некоторые из них даже составили списки рекомендаций, как правильно делать селфи в музее. Например, такие советы дает канадский Королевский музей Онтарио (Канада):

  1. На фотографии забавно смотрится имитация позы статуи. Подойдите ближе и убедитесь, что копируете верно. 
  2. Фотографируясь с объектом, убедитесь, что он точно попал в кадр, и вы его не загораживаете. 
  3. Селфи – это важно, но не мешайте остальным посетителям. 
  4. Помните: на лестницах главное – безопасность. 
  5. Если в зоологическом музее фотографируетесь, к примеру, с рогами на стене, проверяйте, что на снимке они четко «прилажены» к вашей голове, иначе шутка не сработает. 
  6. Если примеряете костюм в интерактивной зоне – надевайте одновременно только один, не сходите с ума. 
  7. Не пересекайте запретительные линии перед экспонатами, даже если позади них – хорошие возможности для селфи. 
  8. Свет – важный элемент фотографии: снимайтесь только в хорошо освещенных местах. 
  9. Фотографируясь на улицах, следите, чтоб не попасть под машины. 
  10. Не снимайте на ходу. 

Родоначальницей этого достаточно популярного сегодня флеш-моба #MuseumSelfie стала Мар Диксон (Великобритания). Она ведет сайт о музеях и искусстве, а большой забег по музеям устроила несколько лет назад вместе со своей дочкой. Снимки обрели успех и вдохновили последователей.

Многие российские музеи в этом году с удовольствием принимают участие в акции и призывают посетителей выкладывать снимки. Главное – не забывать ставить ссылки (тэги) на музеи: в таком случае их сотрудники смогут найти ваши фото и разместить лучшие на страницах своих учреждений.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:31 +1
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