Сергей Лигай будет курировать в правительстве Тульской области вопросы строительства

Сергей Лигай. Фото из архива Myslo.

О кадровых перестановках стало известно 10 января на совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами регионального правительства.

Помощником губернатора назначен Сергей Лигай. В его ведении будут вопросы строительства.

Справка:

Родился 31 октября 1958 года

1980 год – окончил Тульский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство".

Ноябрь 1980 – август 1986 года – мастер строительно-монтажных работ, прораб, а после – начальник участка Тульского домостроительного комбината.

Август 1986 – ноябрь 1989 года – старший прораб - начальник потока строительного управления и заместитель начальника управления по производству N2 ПСО "Тулгорстрой".

Ноябрь 1989 – октябрь 1995 года – главный инженер строительного управления N2 АО "Тулгорстрой".

1995 – 2014 год – заместитель главы администрации Тулы по градостроительству, заместитель главы по строительству, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительному комплексу, заместитель главы администрации по строительству.

Уволился из администрации в 2014 году.О кадровых перестановках стало известно 10 января на совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами регионального правительства.