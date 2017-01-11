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Сергей Лигай будет курировать в правительстве Тульской области вопросы строительства
Сергей Лигай. Фото из архива Myslo.

Сергей Лигай будет курировать в правительстве Тульской области вопросы строительства

Он назначен помощником губернатора Тульской области

О кадровых перестановках стало известно 10 января на совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами регионального правительства.

Помощником губернатора назначен  Сергей Лигай. В его ведении будут вопросы строительства.

Справка:

Родился 31 октября 1958 года

1980 год – окончил Тульский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство".

Ноябрь 1980 – август 1986 года – мастер строительно-монтажных работ, прораб, а после – начальник участка Тульского домостроительного комбината.

Август 1986 – ноябрь 1989 года – старший прораб - начальник потока строительного управления и заместитель начальника управления по производству N2 ПСО "Тулгорстрой".

Ноябрь 1989 – октябрь 1995 года – главный инженер строительного управления N2 АО "Тулгорстрой".

1995 – 2014 год – заместитель главы администрации Тулы по градостроительству, заместитель главы по строительству, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительному комплексу, заместитель главы администрации по строительству. 

Уволился из администрации в 2014 году.О кадровых перестановках стало известно 10 января на совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членами регионального правительства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:06 −2
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ТулаТульская область
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кадровые изменениястроительствопомощник

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