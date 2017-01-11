Дороги не чистят от снега? Жалуйтесь Myslo!

На днях в редакцию Myslo обратился житель села Бучалки Кимовского района, который рассказал, что местные жители буквально отрезаны от мира из-за нечищенных дорог. А главное – к ним не может проехать скорая.

Напомним, в 2016 году из-за заснеженной дороги к деревне Хомяковка в Киреевском районе умер, не дождавшись приезда скорой, 83-летний мужчина.

В соседней деревне Анненки ситуация была не лучше: к ним неделями все по той же заметенной снегом дороге не могла проехать автолавка с продуктами, а двое жителей лежали с высокой температурой и ждали помощи.

Жители деревень обвинили в случившемся местные власти.

Однако глава МО Бородинское Александра Шенберг своей вины не видела и заверяла журналистов, что она сразу же после обращения жителей направила в деревню трактор на расчистку дороги.

Прокуратура провела проверку по факту случившегося и внесла Александре Шенберг представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении главы МО Бородинское было возбуждено административное дело. Чиновница отделалась небольшим штрафом.

...Ежегодно в преддверии зимы коммунальщики бойко рапортуют о готовности к снегопадам. Все как один заявляют: техники, ГСМ и реагентов достаточно, чтобы содержать дороги в порядке. Но каждый очередной снегопад говорит об обратном.

Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности, в частности малонаселенной. То тракторов нет, то ГСМ закончились, то денег. Как итог – жители сел и деревень после сильных снегопадов оказываются буквально отрезанными от внешнего мира на несколько дней.