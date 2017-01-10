Скорая не может проехать к жителям села из-за нерасчищенных дорог

Фото Дениса К.

Село Бучалки в Тульской области живёт без воды и связи с цивилизацией

Не проедет даже «Нива»

Содержание и уборка поселковых дорог — обязанность местной администрации. С жалобой на бездействие местного руководства в редакцию Myslo обратился местный житель Денис К.

- Люди платят свои личные деньги, чтобы им почистили дороги! Недавно бабуле стало плохо, но скорая не смогла проехать… Родственникам пришлось нанимать частный трактор, чтобы пробить дорогу к дому. Учительница решила отвезти свою сестру в больницу и не могла проехать даже на «Ниве»! В результате тоже платила частнику-трактористу, — рассказал мужчина.

По словам Дениса, на обращения по поводу уборки снега в администрации жители получают один и тот же ответ — нет солярки.

- Служба «112» будто с ними заодно — не реагирует. Люди не могли три дня попасть на работу! Вчера только в 16.00 прочистили кое-как, трактор пробивался пять часов, — пишет читатель.

Денис уточнил, что в кимовском селе Бучалки постоянные жители есть только в пяти домах. И почти все — преклонного возраста. Ну что ж теперь они не люди, что ли?

- В селе живёт заслуженная учительница, ей 69 лет, моя 32-летняя сестра — инвалид с ДЦП, бабуля 82 года… Тут все пожилые или инвалиды, — пишет мужчина.

К слову, заснеженные сельские дороги могут стоить селянам жизни. Так, прошлой зимой в одной из Киреевских деревень скорая не смогла приехать к местному жителю. Мужчина скончался, не дождавшись медиков.

Еще и воды нет!

Кроме засыпанных снегом дорог в селе ещё одна не менее острая проблема — более десяти лет в колодцах нет воды.

- Возим на лошади в бидонах, да на машине в «пятишках», а иногда и на себе, когда дороги не чистят и транспорт не может проехать. Местная администрация только руками разводит: нет средств. А когда они будут, средства эти? 21-й век, а живем будто в восемнадцатом... Одни обещания. Звонил в Тулу уполномоченному по правам человека, там сказали, мол, все вопросы — к местной администрации, — заключил Денис.



Колонки замерзли, и пожилой учительнице приходится ездить

за водой в школу.

Myslo ждет ответа от местных властей и следит за ситуацией.