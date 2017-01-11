Периодичность движения маршруток туляки могут сверить с расписанием
По вопросам несоблюдения расписания движения жители могут обращаться в управление по городскому хозяйству Тулы.
В соответствии с требованиями Федерального законодательства все перевозчики, работающие на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу, обязаны соблюдать расписание движения.
– Сведения о расписании движения транспортных средств размещены на конечных остановках. Дополнительно с графиком движения можно ознакомиться на сайте администрации города, –
сообщили Myslo в управлении по городскому хозяйству администрации Тулы.
По вопросам соблюдения установленного расписания движения жители города могут обращаться по телефону отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по городскому хозяйству администрации города Тулы 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:
|
телефон
|
Наименование организации
|
Обслуживаемые маршруты
|
35-50-13
|
ООО «Авто-Гарант»
|
22
|
65-60-43
|
ООО «ТП «Транссервис»
|
17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61
|
23-36-66
|
ООО «ТПП»
|
62
|
23-36-66
|
ООО «ТК ТПП»
|
4, 18К, 42, 63
|
23-36-66
|
ООО «АП ТПП»
|
50, 52, 65
|
711-747
|
ООО «ТК ПАП»
|
15, 32, 35
|
70-03-96
|
ООО АТП «Гриф»
|
12/15, 29, 64, 66
|
47-70-05
|
ООО «ТАКТ»
|
9, 55, 58, 60