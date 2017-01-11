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Периодичность движения маршруток туляки могут сверить с расписанием
Фото из архива Myslo.

Периодичность движения маршруток туляки могут сверить с расписанием

По вопросам несоблюдения расписания движения жители могут обращаться в управление по городскому хозяйству Тулы.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства все перевозчики, работающие на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу, обязаны соблюдать расписание движения.

– Сведения о расписании движения транспортных средств размещены на конечных остановках. Дополнительно с графиком движения можно ознакомиться на сайте администрации города, –

сообщили Myslo в управлении по городскому хозяйству администрации Тулы.

По вопросам соблюдения установленного расписания движения жители города могут обращаться по телефону отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по городскому хозяйству администрации города Тулы 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:

телефон

Наименование организации

Обслуживаемые маршруты

35-50-13

ООО «Авто-Гарант»

22

65-60-43

ООО «ТП «Транссервис»

17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61

23-36-66

ООО «ТПП»

62

23-36-66

ООО «ТК ТПП»

4, 18К, 42, 63

23-36-66

ООО «АП ТПП»

50, 52, 65

711-747

ООО «ТК ПАП»

15, 32, 35

70-03-96

ООО АТП «Гриф»

12/15, 29, 64, 66

47-70-05

ООО «ТАКТ»

9, 55, 58, 60

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:49 −3
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