Периодичность движения маршруток туляки могут сверить с расписанием

Фото из архива Myslo.

По вопросам несоблюдения расписания движения жители могут обращаться в управление по городскому хозяйству Тулы.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства все перевозчики, работающие на маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемому тарифу, обязаны соблюдать расписание движения.

– Сведения о расписании движения транспортных средств размещены на конечных остановках. Дополнительно с графиком движения можно ознакомиться на сайте администрации города, –

сообщили Myslo в управлении по городскому хозяйству администрации Тулы.

По вопросам соблюдения установленного расписания движения жители города могут обращаться по телефону отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по городскому хозяйству администрации города Тулы 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков: