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Кимовские чиновники: «Ежедневно чистить дороги в каждом поселке мы не можем физически»

Кимовские чиновники: «Ежедневно чистить дороги в каждом поселке мы не можем физически»

Руководитель администрации МО Епифанское пояснила: дорогу к Бучалкам чистят.

Ситуацию с уборкой от снега дороги к селу Бучалки Кимовского района и проблемы с водой прокомментировала руководитель администрации МО Епифанское Екатерина Бабушкина.

– В наше муниципальное образование входят 89 населенных пунктов. Мы каждый убираем по графику. Ежедневно чистить дороги в каждом поселке мы не можем физически, –

пояснила чиновница. Она уточнила, что к Бучалкам трактор прочищал дорогу 27 и 29 декабря, 4, 6 и 9 января. 5 января жители нанимали технику за свои деньги. 

По ее словам, претензии Дениса К., обратившегося ранее в редакцию Myslo, не совсем обоснованны. Дорога в Бучалки проходит через поле, и при сильных снегопадах после расчистки ее заметает вновь за несколько часов.

– Отправлять к ним трактор несколько раз в день мы не можем, это ущемит права жителей других населенных пунктов. Но мы делаем всё возможное. На момент публикации 10 января дорога к их поселку уже была прочищена, –

добавила руководитель МО.

Кстати, Екатерина Бабушкина отметила, что у самого обратившегося в редакцию в селе находится конный клуб и его чаяния об уборке дороги могут быть связаны именно с тем, чтобы желающие покататься на лошадях могли свободно к нему проехать.

Что касается проблем с водой, то здесь стоит вспомнить историю образования населенного пункта. Изначально это шахтерский поселок, после закрытия шахт почти все жители уехали. Сейчас в пяти домах проживают 11 человек. Сложности напрямую связаны с пустотами под землей, куда ушла вода.

– Когда я 9 января приезжала, то побеседовала с местным жителем, у которого на участке есть скважина. Он сказал, что не возражает, если соседи будут приходить к нему за водой, –

отметила Екатерина Бабушкина.

Поскольку поселок малонаселенный, то тянуть к нему водопровод и обслуживать – удовольствие дорогое. Поэтому самый простой вариант для селян – бурить скважины, если хочется иметь воду на своем участке, либо идти с ведрами к соседу.

 

Юлия Александрова

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:41 −1
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