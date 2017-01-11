Максиму Колосову срочно требуется помощь!

Максим Колосов живет в селе Рылёво Одоевского района Тульской области. В 2012 году у Максима диагностировали нейробластому левого надпочечника в четвёртой стадии. В Москве, в отделении онкологии РДКБ, Максим прошёл семь курсов химиотерапии по протоколу высокого риска, перенёс сложнейшую операцию по удалению опухоли, трансплантацию костного мозга, девять курсов поддерживающей терапии. И спустя год, проведённый в больнице, он победил.

Прошло больше года счастливой здоровой жизни, а вскоре по результатам проверки врачи увидели новые очаги, уже в лёгких. Российские онкологи от дальнейшего лечения Максима отказались и выписали его домой… В отчаянии родители молодого человека начали искать клиники за границей. И нашли клинику в Индии, где Максиму обещали помочь!

Деньги на поездку собирали всем миром. И необходимая сумма была набрана. Большое спасибо всем, кто не остался равнодушен и перечислил деньги на лечение Макса!

В индийском госпитале молодой человек прошел несколько курсов химиотерапии, а также две трансплантации костного мозга. Донором Максима стала его мама Шамсият.

Максима выписали домой. А недавно молодой человек снова почувствовал себя плохо и уехал на проверку в Индию. На страничке Карины Михайловой в Фейсбуке читаем:

– Максим поехал туда в плохом состоянии, самочувствие было таким, что все мы в душе понимали: что-то не так. Боялись худшего — рецидива нейробластомы. Думаю, что и Макс боялся, именно поэтому так долго молчал о своих проблемах, пытался спрятаться за обычной здоровой жизнью студента медицинского. На Новый год он надел костюм Деда Мороза и пошел поздравлять друзей. В этом весь наш Макс.

Индия. Проверка. Слова врачей, что через неделю можно было бы уже совсем не приезжать, было бы уже некого обследовать и лечить… Серьёзнейшие инфекционные проблемы, несколько очагов, один из них в голове. Угроза для жизни. Максиму начали капать антибиотики, потребуется несколько недель стационара, возможно, и хирургическое вмешательство. Ориентировочные расходы – 15-20 тысяч долларов. Это минимальный вариант, если всё будет хорошо. Но нейробластомы нет! Самого страшного нет! А это значит, что чудо опять должно произойти.