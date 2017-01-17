На Косой Горе расчищают дороги от снега

Фото пресс-службы администрации города.

В поселке Косая Гора чистят дороги от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. Работают пять единиц техники, которые расчищают магистральные улицы, пешеходные дорожки, придомовые территории.

Так, в настоящее время ведутся работы по расчистке проезда между домами №14 и 16 по ул. М. Горького, подъездной дороги к детской поликлинике, межквартальных проездов.

Далее специалисты приступят к уборке на Стрекаловке.