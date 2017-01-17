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Из-за отсутствия коммунальной техники дороги в Болохово обледенели и скрылись под снегом

Из-за отсутствия коммунальной техники дороги в Болохово обледенели и скрылись под снегом

Город не в состоянии за счет бюджетных средств купить коммунальную технику для уборки дорог зимой.

Если жители Тулы возмущены в принципе наличием снега на дорогах, то в Болохово уже даже не обращают внимания на то, что асфальта на проезжей части не видно, вместо него толстая корка льда. Может, отчасти потому, что лед и снег, как та картина из известного всем мультфильма, ямы на дороге закрывают?

Правда, по словам местных жителей, из-за обледенелой дороги в городе часто происходят ДТП.

– У нас нет своей техники, в городе работает МКУ «Город», но оно только лопатами и метлами расчищает улицы. Особое внимание пешеходным переходам уделяем. Проблему отсутствия техники в свое время на областном уровне поднимал прежний глава, просил оказать помощь со стороны правительства в ее приобретении, –

рассказала и.о. главы администрации Болохово Ольга Стрельникова.

По ее словам, на сегодняшний день администрация привлекает к уборке технику, которая есть у организаций, работающих в городе. Но заметного эффекта от этого пока нет: то водитель заболеет, то техника сломается.

– Мы понимаем жителей и делаем все возможное. Вчера трактор-МТЗ убирал дороги, но чтобы жители заметили результат, у нас пока не получается ввиду отсутствия техники. А купить за счет бюджета города мы не можем, – добавила Ольга Стрельникова.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:58 0
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