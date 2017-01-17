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Дороги в деревне Бородино Киреевского района не чистят от снега

Дороги в деревне Бородино Киреевского района не чистят от снега

Жителям приходится своими силами прокапывать дорогу во внешний мир.

О проблемах деревни Бородино Киреевского района Myslo писал еще летом. Целая деревня с мая 2016 года осталась без воды. А ближайший родник находится в семи километрах.

К этой проблеме прибавилась еще одна. По словам местного жителя Евгения, уже несколько дней в их населенном пункте не расчищаются дороги от снега. Приходится самому прокладывать себе путь во внешний мир.

– Прочищаем дорогу с женой сами. А вдруг что случится? Никакие службы не проберутся к нам! А сегодня мимо нас проехал трактор… Но не остановился, поехали чистить куда-то в другое место. У нас и вода уже заканчивается. Последние 10 литров остались. Эта дорога жизненно важна для нас! – говорит Евгений.

За комментариями Myslo обратился в местное ЖКХ. Начальник отдела Надежда Григорьевна Ерохина объяснила, что расчищать снег в Бородино входит в обязанности управляющей компании «Восток Сервис».

– У них всего два трактора на 10 населенных пунктов, поэтому своевременно почистить дорогу не успевают. Сегодня техника уехала прочищать от снега деревню Панино. Если сегодня успеют справиться в этом населенном пункте, вечером отправятся в Бородино. Если нет, то утром первым делом.

Myslo следит за развитием ситуации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:33 +2
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