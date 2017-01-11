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В Туле изменён размер платы за детский сад

В Туле изменён размер платы за детский сад

С 1 января 2017 года установлен новый размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах.

В 2016 году размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, составлял:

  • в группах полного дня с режимом пребывания 10,5-12 часов при 5-дневной рабочей неделе — 1880 рублей;
  • в группах с круглосуточным пребыванием при 5-дневной рабочей неделе — 2108 рублей;
  • в группах кратковременного пребывания до 5 часов при 5-дневной рабочей неделе — 626 рублей.


В 2017 году в связи с индексацией уровня цен, в том числе на продукты питания, чистящие моющие средства, размер платы увеличен и составляет:

  • в группах полного дня — 2144 рублей;
  • в группах с круглосуточным пребыванием — 2366 рублей;
  • в группах кратковременного пребывания — 1408 рублей.

Новый размер оплаты установлен на основании постановления главы администрации города Тулы № 5990 от 29 декабря 2016 года.

Родительская плата взимается за плановое количество дней посещения ребенком образовательной организации. В конце месяца производится перерасчет родительской платы за фактические дни посещения согласно табелю учета посещаемости.

Плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией.

С родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, взимается 50% установленной родительской платы.

Порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и расположенные на территории Тульской области, и порядок ее выплаты регламентируется постановлением правительства Тульской области от 16 октября 2013 года №550.

Сумма возмещения компенсации части родительской платы производится от среднего размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Тульской области, которая составляет 1681,97 рубля.

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей), выплачивается на первого ребенка в размере 20% среднего размера родительской платы за детский сад, на второго ребенка — в размере 50%, на третьего ребенка и последующих детей — в размере 70% размера платы.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:43 −4
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