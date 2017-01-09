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Жители Гарнизонного проезда пожаловались на отсутствие горячей воды
Фото с сайта ОНФ.

Жители Гарнизонного проезда пожаловались на отсутствие горячей воды

Активисты ОНФ взяли ситуацию под свой контроль.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Тульской области обратились жители областного центра, проживающие на Гарнизонном проезде.

По словам туляков, на протяжении долгого времени в их домах практически отсутствует горячее водоснабжение. Виной тому старая котельная, мощности которой для обслуживания всех домов не хватает.

Эту проблему представители властей пытались решить, начав строительство новой модульной котельной. Однако до запуска, запланированного на осень 2015 года, дело так и не дошло.

– Горячая вода в каких-то квартирах есть только рано утром или поздно вечером, а в каких-то ее нет неделями. Мы не можем нормально помыться. И такая ситуация с 2013 г. Все говорят, что вода будет только когда запустят котельную. Но нам никто не говорит, когда же это случится, – говорится в обращении жителей дома №2 по Гарнизонному проезду.

Еще одна проблема – плата за горячее водоснабжение. Несмотря на крайне сомнительное качество, услугу жители оплачивают в полном объеме, а рекомендованные перерасчеты уменьшают эту сумму не более чем на 2%.

– Проблемы жителей необходимо решать комплексно в тесном сотрудничестве с администрацией района и управляющей компанией. По словам представителей администрации, в настоящее время запуск котельной планируется на 1 февраля. Общероссийский народный фронт возьмет на контроль подготовительные работы к запуску котельной, – отметил представитель Общероссийского народного фронта Юрий Полунин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +3
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