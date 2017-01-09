За первую неделю года в Туле выявлено 9 случаев гонкогского гриппа
В Туле сохраняется эпидемическая ситуация по простудным заболеваниям и гриппу, но в области заболеваемость пошла на убыль.
В Тульской области за период со 2 по 8 января 2017 года замечено 6413 случаев простудных заболеваний. Это составляет 42,6 случаев на 10 тысяч населения — ниже эпидемического порога на 22%.
Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.
В самой Туле отмечен 3531 случай простудных заболеваний, что ниже эпидемического порога на 3%. В отдельных возрастных группах сохраняется превышение эпидемического порога: среди взрослых на 22%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже порога.
Также на прошедшей неделе эпидемический порог превысила заболеваемость в районах:
- Алексинском,
- Веневском,
- Воловском,
- Дубенском,
- Заокском,
- Каменском,
- Куркинском,
- Плавском,
- Суворовском,
- Тепло-Огаревском,
- Чернском,
- Щекинском,
- Ясногорском,
- в городе Донском.
По результатам лабораторных исследований и наблюдений среди этих случаев сохраняется высокой доля заболеваний гонконгским гриппом (H3N2).
По итогам первой недели 2017 года на грипп и ОРВИ обследовано 25 больных, из них с положительным результатом 11 человек.
Наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено у 9 человек (82%), вируса гриппа В — у 1 заболевшего, вирусов не гриппозной этиологии — у 1 заболевшего (респираторно-синцитиальная инфекция).
Учитывая широкую циркуляцию вирусов гриппа, Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание руководителей предприятий и организаций не необходимость проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ:
- организовать соблюдение оптимального температурного режима в помещениях;
- обеспечить проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств;
- проводить своевременную изоляцию сотрудников при наличии у них признаков заболеваний гриппом и ОРВИ.