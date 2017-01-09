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За первую неделю года в Туле выявлено 9 случаев гонкогского гриппа

За первую неделю года в Туле выявлено 9 случаев гонкогского гриппа

В Туле сохраняется эпидемическая ситуация по простудным заболеваниям и гриппу, но в области заболеваемость пошла на убыль.

В Тульской области за период со 2 по 8 января 2017 года замечено 6413 случаев простудных заболеваний. Это составляет 42,6 случаев на 10 тысяч населения — ниже эпидемического порога на 22%.

Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

В самой Туле отмечен 3531 случай простудных заболеваний, что ниже эпидемического порога на 3%. В отдельных возрастных группах сохраняется превышение эпидемического порога: среди взрослых на 22%, в остальных возрастных группах заболеваемость ниже порога.

Также на прошедшей неделе эпидемический порог превысила заболеваемость в районах:

  • Алексинском,
  • Веневском,
  • Воловском,
  • Дубенском,
  • Заокском,
  • Каменском,
  • Куркинском,
  • Плавском,
  • Суворовском,
  • Тепло-Огаревском,
  • Чернском,
  • Щекинском,
  • Ясногорском,
  • в городе Донском.

По результатам лабораторных исследований и наблюдений среди этих случаев сохраняется высокой доля заболеваний гонконгским гриппом (H3N2).

По итогам первой недели 2017 года на грипп и ОРВИ обследовано 25 больных, из них с положительным результатом 11 человек.

Наличие вирусов гриппа A (H3N2) подтверждено у 9 человек (82%), вируса гриппа В — у 1 заболевшего, вирусов не гриппозной этиологии — у 1 заболевшего (респираторно-синцитиальная инфекция).

 

Учитывая широкую циркуляцию вирусов гриппа, Управление Роспотребнадзора по Тульской области обращает внимание руководителей предприятий и организаций не необходимость проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ:

  • организовать соблюдение оптимального температурного режима в помещениях;
  • обеспечить проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств;
  • проводить своевременную изоляцию сотрудников при наличии у них признаков заболеваний гриппом и ОРВИ.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:01 +3
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