В Белёве прошел митинг в честь 75-й годовщины освобождения города
Митинг прошел в сквере Памяти у Вечного огня.
В сквере Памяти у Вечного огня состоялся митинг, посвященный 75-летию со дня освобождения города Белёва от немецко-фашистских захватчиков.
Коллектив следственного изолятора №3 принял активное участие в подготовке и проведении этого патриотического мероприятия.
По сложившейся традиции, от учреждения был выделен почетный караул к Вечному огню.
Салютная группа следственного изолятора произвела три залпа во время минуты молчания в честь павших воинов. После мероприятия сотрудники учреждения вместе с жителями города возложили цветы к братской могиле.
На митинге присутствовали представители правительства Тульской области, администрации МО «Белевский район», жители Белевского района. С речью перед собравшимися выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.