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В Белёве прошел митинг в честь 75-й годовщины освобождения города
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН.

В Белёве прошел митинг в честь 75-й годовщины освобождения города

Митинг прошел в сквере Памяти у Вечного огня.

В сквере Памяти у Вечного огня состоялся митинг, посвященный 75-летию со дня освобождения города Белёва от немецко-фашистских захватчиков. 

Коллектив следственного изолятора №3 принял активное участие в подготовке и проведении этого патриотического мероприятия.

По сложившейся традиции, от учреждения был выделен почетный караул к Вечному огню.

Салютная группа следственного изолятора произвела три залпа во время минуты молчания в честь павших воинов. После мероприятия сотрудники учреждения вместе с жителями города возложили цветы к братской могиле.

На митинге присутствовали представители правительства Тульской области, администрации МО «Белевский район», жители Белевского района. С речью перед собравшимися выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:21 +2
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