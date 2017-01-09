В Белёве прошел митинг в честь 75-й годовщины освобождения города

В сквере Памяти у Вечного огня состоялся митинг, посвященный 75-летию со дня освобождения города Белёва от немецко-фашистских захватчиков.

Коллектив следственного изолятора №3 принял активное участие в подготовке и проведении этого патриотического мероприятия.

По сложившейся традиции, от учреждения был выделен почетный караул к Вечному огню.

Салютная группа следственного изолятора произвела три залпа во время минуты молчания в честь павших воинов. После мероприятия сотрудники учреждения вместе с жителями города возложили цветы к братской могиле.